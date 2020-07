 Chính thức: Trường Đại học đầu tiên tái khởi động việc giảng dạy trực tuyến

Theo thông báo mới nhất được đăng tải trên website nhà trường và hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Tuần sinh hoạt/học tập chính trị đầu năm học 2020-2021 (bắt đầu từ 3/8/2020) được triển khai trực tuyến trên nền tảng phần mềm Trans. Được biết, Trans là nền tảng học tập online đã được trường Đại học Thương Mại sử dụng từ đợt 1 thực hiện cách ly xã hội hồi đầu năm. Các sinh viên Đại học Thương Mại đã được làm quen và sử dụng với phần mềm trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nên nhà trường có thể tái khởi động việc học và giảng dạy trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Trường Đại học Thương Mại tái khởi động việc giảng dạy trực tuyến cho năm học mới

Cũng trong thông báo này, Ban Giám Hiệu trường Đại học Thương Mại yêu cầu:

1. Phòng CTSV điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt/học tập tuần CT đầu năm phù hợp với giảng trực tuyến; cung cấp kế hoạch (TKB) cho TTCNTT.

2. TTCNTT làm việc ngay với Công ty Nam Việt thiết lập Trans ID lớp HP. Phối hợp cùng Phòng CTSV chuyển giao Trans ID và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho BCV/GV; chuyển TKB và Trans ID vào TK cá nhân của sinh viên. BCV/GV nếu thuộc diện phải cách ly theo quy định sẽ giảng trực tuyến tại nhà (phải đáp ứng đủ các yêu cầu về không gian riêng, các công cụ hỗ trợ...) nếu không thuộc diện cách ly sẽ giảng dạy tại Trường (theo đúng TKB). TTCNTT có trách nhiệm hỗ trợ BCV/GV trong quá trình giảng dạy tại Trường (nếu có yêu cầu).

3. P.CTSV phối hợp với TTCNTT thông báo kế hoạch và cách thức triển khai giảng trực tuyến trên phần mềm Trans đến BCV/GV.

4. Các khoa chuyên ngành, Viện HTQT phối hợp cùng P.CTSV, P.QLĐT, P.ĐN&TT thông báo đến sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý biết để triển khai thực hiện nội dung thông báo này.

5. Sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để biết và thực hiện đúng kế hoạch học tập. Đồng thời, thường xuyên truy cập website, trang dangky.tmu.edu.vn và fanpage của Trường để theo dõi được các kế hoạch học tập tiếp theo của Trường (nếu có).

Trong thời gian sinh hoạt/học tập trực tuyến, Ký túc xá của Trường không tiếp nhận sinh viên nội trú.

Lãnh đạo các đơn vị chức năng phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi phát sinh vướng mắc, yêu cầu Trưởng đơn vị báo cáo ngay với BGH thông qua P.CTSV và P.QLĐT để kịp thời xử lý.

Thông tin này không chỉ nhận được sự chia sẻ và đồng tình của các sinh viên trường Đại học Thương Mại, mà còn được sinh viên các trường Đại học lân cận vô cùng ủng hộ. Việc thông tin sớm đến các sinh viên giúp các bạn có thể chủ động trong việc di chuyển và chuẩn bị cho năm học mới.

Những người tham dự lễ trao bằng tại ĐH Thương Mại ngày 19 tháng 7 phải thực hiện tự cách ly và khai báo y tế

Cũng trong buổi sáng hôm nay, trường Đại học Thương Mại đã công bố 02 nhóm đối tượng cần phải thực hiện khai báo y tế và tự giác cách ly 14 ngày tại nhà.

Buổi lễ tốt nghiệp ngày 19 tháng 7 tại trường Đại học Thương Mại

02 nhóm đối tượng được lãnh đạo trường Đại học Thương Mại đề cập tới trong thông báo này bao gồm: (1) Những cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã từng tới Đà Nẵng, Quảng Nam làm việc, du lịch và đã trở về từ sau ngày 17 tháng 7 năm 2020 và (2) Nhóm những học viên cao học, nghiên cứu sinh, bạn bè và người thân của những học viên này, cán bộ, nhân viên nhà trường đã tham dự buổi lễ phát bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ tại hội trường H1 của trường Đại học Thương Mại vào chiều ngày Chủ nhật 19 tháng 7 năm 2020.

Trường Đại học Thương Mại trên phố Hồ Tùng Mậu - Hà Nội

