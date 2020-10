Chó cắn 2 người rồi lăn ra chết, hơn 1 tháng sau chủ nuôi lĩnh hậu quả vì không chịu tiêm phòng dại

Mới đây xảy ra vụ việc chó dại cắn 3 người liên tiếp, trong đó có một người chính là chủ nuôi. Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, gia đình anh T. (TP Hải Dương) mua một con chó ở Sơn La khoảng 3kg mang về nuôi hôm 20/6.



Dù bị cắn muộn nhất nhưng anh T. lại là người phát bệnh sớm nhất. Ngày 17/10, anh T. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Ban đầu anh đi khám tại một phòng khám tư trên địa bàn huyện, sau đó về uống thuốc tại nhà.



Ngày 21/10, anh T. có các biểu hiện nặng hơn, được đưa lên Bệnh viện Tâm thần Hải Dương khám và đầu giờ chiều được chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương với các biểu hiện sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước, nói lảm nhảm, chui gầm gường.

Sau đó anh rơi vào hôn mê, phải thở máy, dù được điều trị hồi sức cấp cứu tích cực nhưng tiên lượng không qua khỏi. Trưa ngày 22/10, gia đình xin đưa anh về. Bệnh nhân tử vong vào chiều cùng ngày, tại nhà.

Ngay sau khi anh T. tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã yêu cầu 2 trường hợp còn lại bị chó cắn đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khám và theo dõi sức khoẻ. Đồng thời rà soát tất cả những người tiếp xúc gần với anh T. để được tư vấn sức khoẻ.



Theo BS Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra. Khi bệnh nhân lên cơn dại, gần như không thể cứu chữa, 100% tử vong.

Virus dại mô phỏng

Người phát bệnh dại có biểu hiện từ nhẹ đến nặng. Ban đầu là sợ tiếng động, ánh sáng, sợ nước sau đó một số xuất hiện triệu chứng rét run, vã mồ hôi. Nặng hơn nữa là rơi vào trạng thái co thắt thanh quản, dẫn đến suy hô hấp rồi tử vong.



Lý giải về việc tại sao anh T. bị phát bệnh trước hai người khác, dù anh là người bị cắn gần nhất, bác sĩ cho hay, thời gian phát bệnh phụ thuộc vào vị trí vết cắn cũng như sống lượng và mức độ tổn thương. Người bị cắn càng nhiều, vết cắn càng gần hệ thần kinh trung ương (đầu) thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Vết thương càng nhỏ, càng xa vùng đầu thì thời gian phát bệnh lâu hơn.



Cũng theo BS Cấp, khi vào cơ thể, virus dại phát triển từ lớp trong cùng của mô dưới da hoặc từ cơ bắp tiến vào các dây thần kinh ngoại biên (tức là các dây thần kinh trong cơ thể con người nằm ngoài não hoặc tủy sống).



Virus dại di chuyển dọc theo các dây thần kinh tới tủy sống và não bộ với tốc độ rất chậm, từ 12-24 mm/ngày. Do đó, nếu vết cắn càng gần tủy sống và hệ thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh ngắn, phát bệnh sớm.



Sai lầm của anh T. là sau khi con chó cắn người rồi chết vẫn chủ quan không đi tiêm phòng dại. Bệnh dại có thời gian ủ bệnh không cố định, tùy từng trường hợp có thể từ 10 ngày đến 8 tuần hoặc có thể dài trên 1 năm.

