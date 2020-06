Cho con uống 2 lít sữa tươi thay cơm mỗi ngày, bé 3 tuổi biếng ăn thiếu máu trầm trọng

Không thể phủ nhận vai trò bổ sung dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày dành cho trẻ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lạm dụng cho con uống sữa tươi thay nước hàng ngày mà không ngờ rằng có thể làm hại trẻ.



Bác sĩ Sang kể, mẹ bé bận công việc nên thường mua cơm bên ngoài về ăn cùng bà ngoại. Còn bé con thì được cho uống 10-12 hộp sữa tươi, tương đương 1.800-2.000 ml mỗi ngày. Mới đây, BSCKI Nguyễn Thanh Sang, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) chia sẻ trên trang cá nhân, câu chuyện về bé gái 3 tuổi bị thiếu sắt, thiếu máu rất nặng do lạm dụng sữa tươi.Bác sĩ Sang kể, mẹ bé bận công việc nên thường mua cơm bên ngoài về ăn cùng bà ngoại. Còn bé con thì được cho uống 10-12 hộp sữa tươi, tương đương 1.800-2.000 ml mỗi ngày.

Bàn tay trắng bệch của bé gái do lạm dụng sữa tươi mỗi ngày. Ảnh: BSCC.



Lâu dần thấy con biếng ăn, xanh xao nhiều người khuyên đưa bé đi khám bệnh nhưng bà ngoại không nghe. Tới khi người cha đi công tác xa về cho con đi xét nghiệm tại một bệnh viện ở An Giang và lập tức chuyển bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bác sĩ Sang cho biết, kết quả xét nghiệm máu của trẻ cho thấy chỉ số Hemoglobin (HGB) chỉ có 3,1 trong khi tiêu chuẩn phải từ 11,5 đến 13,5. Điều đó có nghĩa bé có chỉ số hồng cầu bằng 1/3 so với mức bình thường. Nguyên nhân đến từ việc bé được cho uống sữa quá nhiều dẫn tới biếng ăn, thiếu chất.



BS Sang lý giải nguyên nhân vì sao cho trẻ uống sữa lại gây thiếu máu, thiếu sắt. Theo đó, sữa tươi chứa hàm lượng canxi, phospho cao gấp 4-5 lần sữa mẹ. Tuy nhiên, nồng độ cao này lại là nguyên nhân cản trở ruột hấp thụ sắt từ thức ăn.

Mặt khác, sữa tươi chứa 80% protein casein (trong khi sữa mẹ chứa 40% casein) nên khi dung nạp quá nhiều sẽ cản trở ruột hấp thụ sắt.



Ngoài ra, sữa tươi hay sữa mẹ đều chứa rất ít sắt. Trẻ bú mẹ hoàn toàn vẫn không thiếu sắt ở 4 tháng đầu đời nhờ lượng sắt dự trữ trong gan. Với trẻ sau 4 tháng tuổi, đặc biệt, sau 12 tháng, trẻ được bổ sung sắt qua chế độ ăn hàng ngày.

Sữa tươi dù tốt cũng chỉ nên uống điều độ



“Nếu uống sữa quá nhiều, bé sẽ cảm thấy đủ năng lượng, biếng ăn. Cha mẹ sợ con đói, lại cho uống thêm sữa. Cứ thế, vòng xoay biếng ăn càng nặng hơn. Chưa kể, thiếu máu sẽ ảnh hưởng đến cả phát triển tâm sinh lý của bé sau này”, bác sĩ Sang nhấn mạnh hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh.



Do đó, người lớn nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng cân bằng cho trẻ. Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng mà sữa mang lại nhưng tuyệt đối không được lạm dụng. "Việc sử dụng nhiều hơn 600 ml sữa tươi mỗi ngày sẽ đẩy con bạn vào nguy cơ biếng ăn, thiếu máu, thiếu sắt”, bác sĩ Sang cảnh báo.



Đối với các trường hợp trẻ nhẹ cân kèm thiếu máu và sắt do uống nhiều sữa tươi mỗi ngày, bác sĩ Sang cho rằng không cần thiết kê thêm sữa hay chỉ định thuốc.



Sau khi được bác sĩ tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, bé gái kể trên đã có dấu hiệu phục hồi tốt.

“Chỉ cần cho bé uống một hộp sữa trước khi đi ngủ và một hộp khi đi học. Khoảng 2 tuần sau, người mẹ gọi điện thoại nói trong nước mắt rằng hôm nay con tự ăn hết 3 chén cơm và ăn thêm trái cây - điều mà họ chưa bao giờ thấy trước đây”, bác sĩ Sang kể.

Uống sữa quá nhiều gây nguy cơ thiếu máu ở trẻ

