Chó nghiệp vụ Việt Nam 'nồng nàn' lòng trung thành với Tổ Quốc nhưng lại 'bỏ chủ' vì sợ nước lạnh

Các chiến sĩ biên phòng của Việt Nam cùng với những chú chó nghiệp vụ của mình đã có một ngày thi vất vả vào hôm 26/8. Theo đó những chú chó sẽ cùng với chủ của mình tham gia phần thi vượt chướng ngại vật với nội dung "người bạn trung thành" thuộc khuôn khổ hội thao quân sự Army Games 2020 diễn ra tại thao trường Dmitrov ngoại ô thành phố Moskva, Nga.

Nội dung thi đấu này sẽ bao có 5 đội tham gia thi bao gồm: Nga , Algeria, Belarus, Israel và Uzbekistan.

Chú chó thực hiện các phần thi vượt chướng ngại vật của mình hết sức nhanh nhẹn và quả cảm

Phần thi gồm 8 nội dung theo hình thức thi tiếp sức. Vận động viên thi đấu được yêu cầu dẫn chó nghiệp vụ vào để chạy vượt rào, vượt tường cao 1.8m, chạy qua cầu thang, cầu thăng bằng, nội nước mô phỏng sông cạn và bò qua gầm thiết giáp. Đồng thời thí sinh tham gia cũng phải thực hiện bài thi ném lựu đạn với khoảng cách 25m.

Sau khu vượt qua những thử thách trên cạn, những chú chó nghiệp vụ sẽ cùng chiến sĩ biên phòng mặc áo số 13 chạy nhanh về phía bể nước. Thế nhưng chú chó này thay vì chạy lao lên cầu và nhảy xuống thì lại chỉ chạy vòng qua và bỏ mặc chiến sĩ biên phòng một mình nhảy xuống dòng nước lạnh. Nguyên nhân hài hước cũng chỉ bởi nước ở Nga thời điểm này khá lạnh, nhiệt độ ngoài trời của Moskva hiện giờ chỉ từ 12-13 độ C. Hành động "bỏ thi" của chú chó nghiệp vụ Việt Nam khiến khán giả xem phải bật cười bò lăn.

Nhưng lại quyết định bỏ thi vào "phút chót" vì sợ nước lạnh

Ba đội dẫn đầu trong vòng đua này hiện nay là Uzbekistan, Nga và Belarus. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cũng tới xem cuộc thi, ông cho biết từ lúc nhỏ mình đã rất thích những chú chó và rất có hứng thú với các phần thi tại hội thao quân sự năm nay.

Army Game là hội thao quân sự thường niên được Nga tổ chức diễn ra tại thao trường với hàng loạt những nội dung kiểm tra năng lực tác chiến và khả năng vận hành khí tài hiện đại của các binh sĩ. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 23/8-5/9 với sự tham gia của 130 đội đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Đây cũng là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân Việt Nam cử lực lượng đến tham gia tranh tài ở 10 môn thi và tham gia Liên hoan văn hóa "Tình bạn không biên giới". Đây cũng là cuộc thi có nhiều đội lần đầu góp mặt như pháp binh, huấn luện chó nghiệp vụ và thông tin liên lạc.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu tại các môn bao gồm: đua xe tăng, kíp xe công binh "Lộ trình an toàn", kíp xe trinh sát hóa học "Môi trường an toàn", đơn vị cứu hộ cứu nạn "Vùng tai nạn", huấn luyện chó nghiệp vụ "Người bạn trung thành", chuyên gia quân lương "Bếp dã chiến", khẩu đội súng cối "Pháo thủ giỏi".

Tại Belarus, đoàn tham gia thi đấu hai bộ môn chính đó là bắt tỉa "Ranh giới xạ thủ" và bộ đội thông tin "Kỹ năng thành thục". Tại Uzbekistan, đoàn tham gia thi đấu một môn là chuyên gia trung cấp quân y "Tiếp sức quân y".

Phần bỏ thi ngoạn mục của chú chó, để chủ nhảy vào nước lạnh một mình

Theo Phương Hoa/SKCĐ