Cho phép địa phương tự ra đề thi THPT Quốc Gia từ năm sau: Bộ GD-ĐT chính thức lên tiếng

Hiện nay, các sĩ tử 2003 và phụ huynh đang xôn xao trước thông tin không chính thức được chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ không ra đề thi tốt nghiệp THPT bắt đầu từ năm sau mà sẽ chỉ tập trung thực hiện các chức năng quản lý và giám sát.

Điều này đồng nghĩa với việc, trách nhiệm tổ chức toàn bộ kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được trao về phía các địa phương. Cụ thể, các địap hương sẽ tự ra đề thi và tổ chức kỳ thi, các trường Đại học sẽ thực hiện kế hoạch tuyển sinh. Bộ giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ giám sát và quản lý hoạt động này.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin ra đề thi THPT Quốc gia 2021

Theo thông tin từ Vietnamnet , một lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay, hiện nay việc chấm thi, hoàn tất và tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 còn chưa xong thì chưa thể đưa ra phương án cho kỳ thi năm sau.

"Tất cả các phương án về kỳ thi tốt nghiệp THPT phải được nghiên cứu và bàn bạc kỹ chứ Bộ GD&ĐT chưa thể quyết định được vào lúc này. Đó cũng là một trong những hướng được nghiên cứu nhưng phải đến tháng 10, Bộ mới có thể công bố phương án cụ thể cho giai đoạn 2021-2025", đại diện Bộ GD&ĐT nói.

Theo đó, trong tháng 10 tới, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trao đổi trên Báo Thanh Niên , Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, năm vừa rồi, việc thi tốt nghiệp THPT chuyển về địa phương là một hướng đi rất đúng nhưng hơi bị động vì dịch Covid-19, tuy nhiên đã tạo tiền đề rất tốt cho năm học tới. Bộ chủ trương kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ giao cho địa phương tổ chức và các trường ĐH sẽ tự chủ trong tuyển sinh.

Các trường ĐH sẽ đa dạng hình thức tuyển sinh. "Tất nhiên, chủ trương này sẽ phải báo cáo Chính phủ và khi Chính phủ đồng ý thì Bộ sẽ triển khai thực hiện", ông Nhạ nói.

Những thay đổi tại kỳ thi THPT quốc gia 2020 và 2021 đến 2025

