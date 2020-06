Choáng váng cặp đôi vô tư "mây mưa" trước cửa Bưu điện Hà Nội

Việc các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm ở nơi công cộng đã từng nhận không ít ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mới đây, một cặp đôi đã khiến dân tình không khỏi bức xúc khi cố ý thể hiện tình cảm lộ liệu và vô cùng phản cảm.

Sáng 26/6, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi hình ảnh cặp đôi vô tư "mây mưa" trước cửa Bưu điện Hà Nội được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cặp nam nữ này thản nhiên đứng trước thềm Bưu điện Hà Nội và vô tư "mây mưa" như chốn không người.

Mặc cho ánh đèn chiếu thẳng vào cả hai cũng như có vô số người dân qua lại, cặp đôi này vẫn tiếp tục hành động phản cảm của mình. Người đàn ông trong ảnh còn vô tư để lộ vòng 3 hướng ra phia đường bất chấp nhiều ánh mắt chú ý, bức xúc.

Khu vực Bưu điện Hà Nội cũng như hồ Gươm luôn là nơi dông đúc bất kể ngày hay đêm. Việc cặp đôi này vô tư "hành sự" đã khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc. Ngay cả trên mạng xã hội, rất đông người dùng đã bày tỏ ý kiến bất bình, lên án hành động của cả hai người trong ảnh. Đây là việc làm vô ý thức, thiếu văn minh, chưa kể còn tạo hình ảnh xấu xí về văn hóa nơi công cộng, ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Một số cư dân mạng bình luận: "Quá kinh khủng, chẳng hiểu nghĩ gì mà tình tứ chỗ này luôn. Bờ Hồ đêm thì vẫn đông người, lại có nhiều thanh thiếu niên, làm như này quá gây ảnh hưởng"; "Đề nghị công an tìm ra cặp này và xử phạt, không thể có hành động thiếu ý thức, phản cảm đến thế này"; "Đến chịu, lớn rồi mà hành động thiếu suy nghĩ"; "Thật không còn gì để nói", "Yêu đương thể hiện tình cảm là chuyện hết sức bình thường nhưng thế này là bệnh hoạn ấy"...

Trước đó, cư dân mạng đã nhiều lần tỏ thái độ bức xúc trước những hành vi thể hiện tình cảm quá mức của các cặp đôi ở nơi công cộng. Dẫu biết thể hiện tình cảm với người mình yêu là điều bình thường, tuy nhiên mọi người đặc biệt là giới trẻ cần giữ ý tứ, không hành động phản cảm ở nơi công cộng.

