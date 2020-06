Choáng váng cụ ông 70 tuổi vừa bị bắt vì mở quán cà phê bán dâm

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phát hiện một quán cà phê bán dâm do cụ ông 70 tuổi làm chủ cửa hàng. Hiện Công an TP. Biên Hòa đang tạm giữ ông Lưu Hoàng Kim (70 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi "Chứa mại dâm ".

Đối tượng Lưu Hoàng Kim. Ảnh: Đất Việt

Trước đó vào ngày 21/6, Công an phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa khi đang kiểm tra quán cafe Ngọc Tiềm có địa chỉ tại Kp3, phường Trảng Dài thì phát hiện nữ nhân viên của quán cafe V.T.K.T (30 tuổi) đang có hành vi mua bán dâm với anh N.M.H. (30 tuổi). Sau đó, nữ nhân viên khai cô đã tới phụ quán cho ông Kim được khoảng 1 tháng, tuy nhiên ông Kim không trả lương mà thỏa thuận để chị T. bán dâm cho khách có nhu cầu. Theo thỏa thuận, chị T. sẽ bán dâm cho khách với giá là 320.000 đồng/lượt, trong đó ông Kim hưởng 120.000 đồng còn lại là của chị T.

Công an phường Trảng Dài đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra theo quy định. Được biết trước đó Công an phường Trảng Dài đã nhiều lần kiểm tra hành chính và phát hiện một số quán cà phê có hoạt động mại dâm, những cửa hàng này đều đã bị lập hồ sơ, xử lý theo quy định của Pháp luật

Trước đó vào ngày 16/3, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cùng công an phường Sơn Giang đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Duy Tân và quán cà phê Dịu Dàng trên địa bàn phường. Vào thời điểm kiểm tra, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, 2 cô gái khai mình là nhân viên quán cà phê Dịu Dàng của Bùi Thị Thu Thảo (27 tuổi, trú phường Sơn Giang, TX Phước Long). Cả hai bán dâm cho khách có nhu cầu với giá 400.000 đồng/lượt, trong đó có 50.000 đồng môi giới đưa lại cho Thảo.

