Choáng váng: Loạt tài khoản "tích xanh" như Elon Musk, Bill Gates bị hack để lừa đảo bitcoin

Cách đây vài giờ, người dùng Twitter trên thế giới không khỏi xôn xao trước một vụ hack tài khoản với quy mô "khủng" chưa từng thấy để phục vụ cho phi vụ lừa đảo bitcoin. Theo đó, nhiều tài khoản "tích xanh" chính chủ của Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos đã bị hack và cùng chia sẻ một nội dung tương tự như nhau.

Gần như cùng lúc, các tài khoản twitter của rất nhiều người nổi tiếng đều đăng tải các dòng tweet về một tài khoản bitcoin với đại ý: gửi tiền để nhận tiền gấp đôi. Khi đó, twitter của Elon Musk đã bị hack và đăng tải dòng tweet: "Hãy gửi cho tôi 1.000 USD, tôi sẽ gửi lại bạn 2.000 USD", đính kèm một địa chỉ ví bitcoin để mọi người chuyển tiền vào. Được biết, Musk thường xuyên là "nạn nhân" của các phi vụ lừa đảo tiền mã hóa, kẻ gian thường lợi dụng danh tiếng của ông để lừa lọc các nạn nhân chuyển tiền cho chúng.

Một số tài khoản của người nổi tiếng còn được chia sẻ dòng tweet với nội dung "hấp dẫn" hơn để câu kéo người dùng. Chẳng hạn như twitter của ông Bezos đã chia sẻ rằng ông chỉ có thể cho mọi người tối đa 50 triệu USD, đây là một cách lôi kéo các nạn nhân ngây thơ nhanh chóng chuyển tiền cho mình.

Được biết, các dòng tweet trên tồn tại khoảng vài phút trước khi bị xóa bỏ. Vụ hack này nhắm vào những tài khoản Twitter được xác nhận "chính chủ", sở hữu dấu tích xanh chứng thực hồ sơ. Bên cạnh Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, nhiều người khác cũng bị hack tài khoản khác như Warren Buffett, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama,...

Bên cạnh đó, các nhân vật nổi tiếng khác trong giới tiền mã hóa và dịch vụ tài chính như Cash App, Ripple, Couibase cũng đã bị tấn công. Tài khoản của CEO Binance Changpeng Zhao cũng chịu chung số phận, sau khi ông cố gắng lên tiếng cảnh báo người dùng về vụ lừa đảo này.

Được biết, vụ hack tài khoản này có quy mô tấn công rất rộng, ngay cả các tổ chức lớn cũng không nằm ngoài số này. Twitter của Apple, Uber,... đã bị hack và đăng tải các dòng tweet có nội dung như trên. Hiện tất cả những dòng tweet này đã bị xóa bỏ.

Twitter cho biết họ đang tìm cách sửa chữa vấn đề này cũng như đang tập trung điều tra thủ phạm và nguyên nhân. Hiện họ đã tạm thời vô hiệu hóa nhiều tính năng của các tài khoản bị hack để tiếp tục điều tra, nhiều tài khoản "tích xanh" khác cũng không thể tweet trong thời điểm này.