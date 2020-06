Choáng với khối cơ bắp của cụ ông 84 tuổi đam mê thể hình ở An Giang

Trong khi đa số những người cao tuổi thường lựa chọn các môn thể thao , hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, thái cực quyền... thì ông Khưu Văn Chắc (84 tuổi, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) lại đam mê thể hình - một bộ môn tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ.

Hàng ngày, mỗi khi kết thúc công việc tại một công ty vật liệu ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Chắc lại dành ra 2 tiếng để tập gym.

Sau khi thực hiện các bước khởi động, ông ngồi vào kéo cáp cơ xô với trọng lượng từ 60-100 kg. Sau đó, ông thực hiện kéo thanh tạ, kéo cáp thẳng tay, cuốn tay với tạ đơn, đẩy ngực trên với thanh tạ, gánh tạ hơn 100 kg… đủ các bài tập nặng mà nhiều thanh niên không thể làm được.

Hành trình đến với gym của ông giáo về hưu

Được biết, ông Chắc là giáo viên tiểu học về hưu. Cũng như hầu hết những người lớn tuổi khác, ở tuổi 60, ông mắc đủ thứ bệnh tuổi già như gout, tim, viêm xoang... Bệnh tật hành hạ, ông Chắc đã đi chữa nhiều nơi, uống nhiều thứ thuốc nam, thuốc bắc nhưng không đỡ.

"Lúc đó, hai đầu gối tôi sưng to lắm. Tôi nghĩ, mình chắc không qua nổi tuổi 70. Hoặc mình sống đến tuổi đó cũng tàn phế rồi", ông giáo về hưu lo lắng nói.

Một lần, sau khi được bạn giới thiệu, ông Chắc tìm đến phòng gym gần nhà để đăng ký tập. Thời điểm đó, ông Chắc chỉ nặng 54 kg, mang nhiều bệnh trong người. Huấn luyện viên của ông Chắc là anh Nguyễn Văn Hải đã hướng dẫn ông những bài tập vừa sức, chỉ ông những động tác kỹ thuật để tránh chấn thương hoặc ảnh hưởng đến Sức Khỏe . Kết hợp với việc đó, anh Hải khuyên ông Chắc bỏ thuốc lá, chú trọng chế độ dinh dưỡng...

Và thành quả sau thời gian kiên trì luyện tập của ông Chắc thật đáng ngưỡng mộ: "Tập gym 4 năm, tôi lên được 8 kg. 10 năm sau, tôi tăng từ 54 kg lên 75 kg", ông Chắc tự hào nói.

Đặc biệt, hơn 20 năm qua, ông Chắc hầu như không bị bệnh tật gì cả, bệnh tuổi già cũng "biến mất". Căn bệnh gout từng hành hạ ông Chắc nhiều năm mà nay cũng khỏi hẳn. Chỉ có bệnh tim là không thể chữa khỏi nhưng cũng đỡ rất nhiều.

"Các ông chủ phòng gym thấy tôi đến họ mừng lắm. Tôi tập xong họ còn lấy nước mang ra mời. Môn thể hình này chưa có ông nào 70 tuổi tập, chỉ có tôi 84 tuổi vẫn còn tập thôi", ông Chắc kể không phòng gym nào ở nơi ông sống lấy tiền ông khi đến tập.

Không chỉ dừng lại ở việc luyện tập sức khỏe cho bản thân, ông Chắc còn có ý định mở một phòng gym riêng để hướng dẫn cho nhiều người cùng tập. Chính vì vậy, năm 2016, cụ ông 80 tuổi đã tham gia một lớp đào tạo huấn luyện viên môn thể hình và Fitness toàn quốc và lấy được giấy chứng nhận.

"Đây là bằng photo chứng thực chứng nhận huấn luyện viên thể hình cấp II của tôi, được Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam cấp năm 2016", ông Chắc lấy ra tờ giấp gấp làm tư, tự hào khoe.





Tuy nhiên, khi ông Chắc kể, thời điểm đó, sau khi ông lấy được bằng thì nhiều phòng tập gym ở TP. Long Xuyên đóng cửa nên ý định của ông phải ngưng lại.

"Môn thể hình này đã cứu mạng tôi"

Cuối năm 2018, anh Võ Văn Minh - một người từng tham gia lớp huấn luyện viên thể hình với ông Chắc đã gọi điện mời ông đến công ty vật liệu của mình ở Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc. Tại đây, ngày ngày, hai người cùng tập gym với nhau.

"Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Lúc cậu ấy gọi điện kêu đến làm việc, tôi rất bất ngờ. Chắc cậu ấy quý mình mới gọi đến làm việc, nhà công đất nhiều, đang có lương hưu, nhưng tôi quyết định đến làm, vì tôn trọng thành ý của cậu Minh", cụ ông hơn 80 tuổi nói.

Quyết định đi xa làm việc ở tuổi xế chiều nhưng ông Chắc được vợ và các con cháu, các chắt đồng ý. Không chỉ thân hình khỏe mạnh mà mắt ông vẫn sáng, vẫn có thể ghi chép, xem ti vi màkhông phải dùng kính, trí não cũng vẫn còn thông suốt.

"Hằng ngày, tôi ghi chép số liệu 30-40 xe tải chở hàng đến và đi. Xong xe nào, tôi chụp hình lại gửi báo cho anh Minh", ông Chắc nói về công việc hiện tại của mình.

Cuối ngày, sau khi hoàn thành công việc, ông Chắc lại thay chiếc áo thun ba lỗ màu đen, quần đùi và để chiếc khăn lau trên vai, vào phòng gym của công ty để tập luyện.

"Môn thể hình này đã cứu mạng tôi. Lúc còn ở quê, ngày nào tôi cũng tập 2 giờ... Có hôm 6 giờ tối mới xong việc, tôi tập đến 8 giờ tối mới đi tắm rửa, ăn cơm", ông Chắc nói.

Cụ ông 84 tuổi đam mê thể hình cho biết, tập luyện thường xuyên giúp ông trẻ khỏe, da hồng hào, người cơ bắp.

"Giờ tôi ra đường, nhiều người đoán tôi chỉ 60 tuổi thôi", ông Chắc khoe.

Do đó, ông Chắc nói sẽ làm việc ở công ty vậy liệu thêm vài năm nữa mới nghỉ hưu, còn việc tập thể hình thì chừng nào không đẩy nổi tạ nữa thì ông mới nghỉ.

Không bao giờ là quá muộn để tập gym. Thực tế, trên thế giới có không ít cụ ông, cụ bà tuổi đã cao nhưng vẫn rất đam mê bộ môn thể hình này. Hồi tháng 1 vừa qua, một cụ ông Mỹ đã khiến nhiều người kinh ngạc khi vẫn tập gym ở tuổi 91. Theo Today, phòng gym Anytime Fitness ở thành phố Semmes, bang Alabama (Mỹ) đã vinh danh cụ Lloyd Black, 91 tuổi - một hiệu trưởng về hưu. Sự xuất hiện của cụ Black tại phong tập gym đều đặn 3 ngày/tuần đã truyền cảm hứng và mang lại động lực tập luyện cho nhiều người.

