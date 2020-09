Choáng với máy ảnh Leica M6 Sultan mạ vàng giá 700 triệu đồng không phải ai có tiền cũng mua được

Mới đây, giới nhiếp ảnh trên thế giới không khỏi xôn xao trước thông tin chiếc máy ảnh mạ vàng đắt giá đang được rao bán công khai trên một trang thương mại điện tử. Cụ thể, chiếc máy ảnh Leica M6 Sultan mạ vàng hiếm có đang được bán trên eBay với mức giá "trên trời" 29.999 USD (gần 700 triệu VNĐ).

Sở dĩ chiếc Leica M6 mạ vàng này đắt giá đến vậy là bởi nó sở hữu một số tính năng kì lạ và đặc biệt chưa bao giờ được chính thức bày bán. Leica M6 Sultan được đặt hàng vào năm 1992, thế nhưng suốt hơn 30 năm qua chỉ có một vài chiếc được bán trên thị trường.

Trong quá khứ, Leica đã nhiều lần tạo ra phiên bản đặc biệt cho máy ảnh của hãng nhưng những chiếc Leica M6 Sultan này là phiên bản đặc biệt dành riêng cho khách sộp. Chỉ có khoảng 350 chiếc Leica M6 Sultan được sản xuất, cung cấp cho hoàng gia Brunei và được dùng như quà tặng cho các vị khách tham gia lễ mừng sinh nhật thứ 50 của quốc vương Brunei . Được biết, Leica cũng bí mật chế tạo một phiên bản đặc biệt hơn được nạm bằng kim cương.

Leica M6 Sultan được thiết kế vô cùng đặc biệt, với lớp mạ vàng 24 kara gần như toàn bộ khung máy và ống kính loại Summilux 50mm f1.4. Phần da bao quanh hông máy tuy không phải là vàng nhưng cũng được làm từ loại da đặc biệt - da thằn làn đỏ cao cấp. Cấu tạo cơ bản của chiếc máy ảnh mạ vàng này là một con Leica M6 cơ bản - chiếc máy ảnh được rất nhiều người săn đón.

Theo trangCollectiblend, giá của Leica M6 Sultan liên tục tăng lên trong những năm vừa qua. Vào năm 2015, giá mỗi chiếc máy ảnh hiếm có này là 11.000 USD, thế nhưng đến nay nó đã tăng giá lên tới 29.900 USD. Trên một số trang khác chẳng hạn như Leitz Auction của Leica, giá cho một chiếc máy ảnh mạ vàng này là hơn 30 ngàn USD.

Từ lâu những chiếc máy ảnh của Leica đã luôn được dân nhiếp ảnh đánh giá cao bởi thiết kế tinh tế sang trọng và chất lượng xuất sắc. Leica chú tâm nhắm tới phân khúc cao cấp - xa xỉ trên thị trường ngay từ những ngày đầu, tạo nên một thương hiệu máy ảnh nước Đức không chỉ dùng để chụp ảnh mà còn được sử dụng như phụ kiện hay trang sức đắt giá. Mặc dù bên trong siêu phẩm mạ vàng hiếm có này chỉ là một chiếc máy ảnh Leica M6 tiêu chuẩn, tuy nhiên đây là một trong những chiếc máy ảnh phổ biến bậc nhất của thương hiệu máy ảnh này. Do đó, mức giá có phần "trên trời" của Leica M6 Sultan không phải là điều gì đó quá khó hiểu trước những giá trị khó có thể đong đếm của nó đối với nhiếp ảnh gia.

