Choáng với “siêu đám cưới” ở Ninh Hiệp: Dùng công nghệ 3D Mapping, mời sao hạng A về hát

Sau dịch bệnh, mọi hoạt động trở về đúng vị trí, người dân bắt đầu buôn bán tấp nập hơn và dĩ nhiên các đám cưới “khủng” cũng lần lượt được hé lộ. Gần đây nhất là đám cưới siêu khủng ở Ninh Hiệp (Bắc Ninh). Với độ hoành tráng, lộng lẫy và tỉ mỉ, chịu chi từ chi tiết nhỏ của gia đình cô dâu chú rể khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ xuýt xoa.

Được biết, đây là đám cưới cưới của chú rể Đ.H và cô dâu T.H đang trong giai đoạn hoàn thiện để đón chờ ngày trọng đại vào 3/6. "Siêu phẩm" này được chuẩn bị trong suốt 1 tuần với 1 ekip chuyên nghiệp.

Đám cưới sử dụng công nghệ 3D Mapping

Theo anh Phong – người trực tiếp chỉ đạo thực hiện đám cưới: "Đám cưới này được dựng trên khu đất trống 1600m2, bên mình gồm gần 200 người làm liên tục để biến đồng không mông quạnh thành lâu đài đẹp như truyện cổ tích".

Cùng theo anh Phong, riêng tiền san khu đất 1600m2 khoảng 100 triệu, tiền rạp cưới lên tới hơn 1 tỷ.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng được mời về hát

Một tình tiết khiến người ta phải xuýt xoa khi nói về đám cưới này đó là việc, hai bên nhà trai, nhà gái chịu chi đến mức thiết kế công nghệ 3D Mapping. Đây là công nghệ hiện đại nhất từ trước đến nay trong tổ chức sự kiện, cưới hỏi.

Được biết, 3D Mapping là những hiệu ứng đặc biệt tạo ra một sự bất ngờ gây choáng ngợp với người xem bằng cách chiếu bất kỳ một hình ảnh nào đó dưới hình dạng đa chiều, dẫn đến hiệu ứng 3D tuyệt đẹp, ấn tượng chẳng khác gì trong những bộ phim cổ tích về những lâu đài, cung điện nguy nga.

Hoa trong đám cưới là hoa tươi nhập khẩu

Vì đám cưới trong thời tiết mùa hè nóng nực nên hai gia đình đã huy động 60 điều hòa cùng quạt gió phục vụ quan khách. Từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến từng loại hoa trang trí gia đình cũng rất cầu kỳ. Được biết 100% hoa cưới là hoa tươi nhập khẩu.

Ngoài ra, để đám cưới trở nên màu sắc và có nhiều dư âm hơn, gia đình hai họ đã mời Noo Phước Thịnh, Minh Vương, Mỹ Duyên… cùng nhiều ca sĩ thành công từ The Voce về hát mừng.

Hiện tại, hình ảnh đám cưới “siêu khủng” này đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ cư dân mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

Video ghi lại không gian trong đám cưới

Theo Nga Đỗ/SKCĐ