Chân dung gã trai chơi bắn cá hết tiền sợ bị mắng nên làm liều dựng vụ cướp giả để qua mặt vợ

Sáng 13/8, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang ) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc một đối tượng dựng hiện trường giả vụ cướp gây hoang mang dự luận. Trong quá trình điều tra xác định được kẻ này là Nguyễn Văn Tân (30 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành).

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 11/8, Công an xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành) nhận được tin báo của Nguyễn Văn Tân về việc: Tân đang trên đường đi bán bánh về đến đoạn đường vắng thuộc tổ 17 (ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh) thì bị một nhóm gồm 6 đối tượng lạ bịt kín mặt đi trên 3 xe máy dùng dao khống chế cướp đi 5,5 triệu đồng.

Tân đã thừa nhận hành vi dựng vụ cướp giả của mình

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hanh đã trình báo sự việc lên Công an huyện Châu Thành. Đơn vị cử cán bộ điều tra xuống hiện trường phối hợp với Công an xã Vĩnh Hanh tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh thông tin báo án.

Qua công tác điều tra, Công an huyện Châu Thành nhận thấy dấu vết ở hiện trường không phù hợp với lời khai và dấu vết trên người nạn nhân. Công an đấu tranh và phát hiện, đây là vụ tạo dựng hiện trường vụ cướp giả. Hành vi này do Tân thực hiện.

Tân bị triệu tập đến trụ sở Công an làm việc. Bước đầu hắn quanh co chối tội nhưng khi cán bộ điều tra đưa ra nhiều bằng chứng sắc bén thì hắn cúi đầu nhận tội.

Nơi Tân dựng vụ cướp giả để qua mặt vợ

Tân khai, khoảng 8h ngày 12/8 đi chơi bắn cá hết số tiền vợ đưa để trả góp tiền mua xe và tiền bán bánh. Vì sợ bị vợ mắng nên đã nảy sinh ý định tạo hiện trường giả vụ cướp, biến mình thành nạn nhân để qua mặt vợ.

Nghĩ là làm, Tân điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng người qua lại, dùng dao mang theo cắt vào vai áo, dùng tay xé rách áo rồi nằm xuống cặp lề đường để tạo hiện trường giả.

Một lúc sau có người dân đi qua phát hiện sự việc thăm hỏi thì Tân nói bị cướp. Đồng thời nhờ người này gọi điện cho gia đình thông báo sự việc.

Thấy Tân bị thương, người dân nhanh chóng đưa đến Trạm y tế xã để điều trị. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an.

