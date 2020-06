Chổi lau nhà rời từ tầng 5 chung cư xuống khiến bé trai vỡ đầu phải nhập viện

Theo bài đăng trên mạng xã hội, khoảng 16h30, con trai chị đang trên đường đi học về đến sân chung cư thì bất ngờ bị một chiếc chổi có cán inox rời từ tầng 5 xuống trúng đầu. Hậu quả, con chị bị chảy nhiều máu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo một nguồn tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều cư dân tỏ ra bức xúc trước ý thức của người dân sinh sống trong tòa nhà khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Người dân cùng lực lượng bảo vệ ban quản lý đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến sự việc, chị T. – một cư dân sống trong chung cư cho biết: “Đây không phải trường hợp đầu tiên rơi, trước đó, trong khu nhà tôi còn có cả con dao rơi xuống, may mắn chưa vào đầu ai”.

Chiếc chổi rơi từ tầng 5 xuống trúng đầu bé trai

Chị T. mong Ban quản lý tòa chung cư có phương án làm chặt vấn đề này hoặc có cách phòng ngừa tránh tái diễn. Bản thân chị cũng từng bị tấm ván do ai đó vứt từ trên tầng cao xuống đầu. Khi chị phản ánh thì ban quản lý chung cư cũng nhiệt tình đi thông báo, nhắc nhở người dân.

Trước đó, vào sáng ngày 28/8/2019 tại khu chung cư 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự. Thời điểm trên, khi hai bà cháu đang chơi dưới sân chung cư thì bị một chiếc chổi từ tầng 17 rơi xuống trúng đầu khiến bé trai 1 tuổi phải nhập cấp cứu.

Vết thương trên đầu cháu bé

Trước đó nữa, vào tháng 7/2019, tại chung cư CT8C – khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi một cụ ông đang tản bộ dưới sân chung cư thì bất ngờ bị một ổ khóa rơi từ trên cao xuống rơi trượt qua đầu, máu chảy nhiều.

Một trường hợp khác, tại Khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cư dân từng hoang mang bởi có việc dao và thớt rơi từ một căn hộ ở tầng 11.

