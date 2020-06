Chọn dưa lê có 3 đặc điểm này, đảm bảo quả nào cũng thơm ngon ngọt lịm

Chị em đi chợ tham khảo ngay cách chọn dưa lê ngon dựa vào 3 đặc điểm này, đảm bảo quả nào quả nấy đều chín già, ngọt lịm.



Phần rốn quả dưa lê khi càng chín già càng nở to. Quả dưa lê ngon thường có phần rốn tròn đầy. Đường rốn càng rộng thì dưa càng chín ngọt. Bạn sẽ thấy một số quả dưa lê bị vẹo hay rốn lồi ra, hãy chọn ngay vì những quả này là đặc biệt thơm ngon đấy nhé.



Quả dưa lê khi chín có mùi thơm rất đặc trưng. Quả có mùi thơm chứng tỏ đã chín già và ăn được. Những quả chưa có mùi thơm thường chưa chín, khi ăn thường kém ngọt hơn.



Dưa lê thường có màu trắng và xanh nhạt màu đôi khi có quả lại hơi ngả sang màu vàng. Bạn nên chọn những quả da lê có màu xanh vàng, hàng ở giữa màu xanh thường sẽ là những quả chín tới và có vị ngọt đậm, cùi dày.



Những quả có màu xanh trắng đơn thuần thường là còn non hoặc chưa chín tới thường kém ngọt, thơm.



Những quả dưa vỏ bóng bẩy, nhìn tưởng tươi, ngon cần cẩn trọng vì rất có thể được tiêm thuốc kích thích.



Nhìn cuống dưa để biết dưa mới được hái hay còn tươi không. Dưa mới hái phần cuống sẽ tươi và xanh. Nếu cuống dưa thâm và héo chứng tỏ dưa hái đã lâu, không còn tươi nữa, thậm chí là dưa rụng.

Dưa lê ngon nhất trong chính vụ. Khi gần cuối mùa, quả dưa thường còi cọc hơn bị sâu bọ hoặc được phun thuốc trừ sâu, hóa chất bảo quản nhiều.



