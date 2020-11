Hình phạt thích đáng cho gã nghịch tử chôn sống mẹ già 79 tuổi bị bại liệt vì... hôi không chịu được

Người mẹ xấu số trong vụ việc chính là cụ bà Vương (79 tuổi ở Thiểm Tây, Trung Quốc ). Được biết, vụ việc được bà Trường (con dâu cụ bà Vương) trình báo cảnh sát.



Theo đó, bà Trường là vợ ông Mã (58 tuổi). Ngày 2/5/2020, ông Mã nói đưa mẹ đến nhà họ hàng chơi nhưng 3 ngày sau vẫn chưa về. Lo lắng và sốt ruột, bà Trường quyết định trình báo vụ việc lên ảnh sát Tĩnh Biên, Thiểm Tây (Trung Quốc).

Cụ bà Vương được cảnh sát giải cứu



Ngay khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tiến hành điều tra và triệu tập ông Mã đến thẩm vấn. Không lâu sau đó, người đàn ông này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ông Mã cho biết, đã đưa mẹ già đi chôn sống trong một ngôi mộ bỏ hoang ở khu rừng phía Nam huyện Tĩnh Biên.



Khi cảnh sát đến giải cứu, cụ bà Vương kêu yếu ớt từ ngôi mộ được đào sâu dưới đất khoảng 2m. Sau khi được cứu thoát, cụ được đưa đến Khi cảnh sát đến giải cứu, cụ bà Vương kêu yếu ớt từ ngôi mộ được đào sâu dưới đất khoảng 2m. Sau khi được cứu thoát, cụ được đưa đến Bệnh viện . Dù được điều trị nhưng bà Vương vẫn lo lắng con trai sẽ bị trừng trị về tội Cố ý giết người.



Sau khi được xuất viện về nhà, tình hình Sau khi được xuất viện về nhà, tình hình Sức Khỏe của bà mẹ già ngày càng chuyển biến xấu và qua đời vào cuối tháng 9/2020.

Ô ng Mã đã TAND quận Tĩnh Biên tuyên án 12 năm tù vì tội Cố ý giết người

Qua tìm hiểu được biết, bà Vương chuyển đến sống cùng gia đình con trai từ năm 2019. Tuy nhiên, do bại liệt nên bà không thể chăm sóc bản thân, thường xuyên mất kiểm soát khiến căn nhà bốc mùi hôi thối. Điều này khiến ông Mã khó chịu và gặp nhiều áp lực tâm lý, nảy ra ý định sát hại mẹ già.

Sáng 2/11 vừa qua, ông Mã đã TAND quận Tĩnh Biên tuyên án 12 năm tù vì tội Cố ý giết người. Tại tòa, người đàn ông này cho biết rất ân hận về hành vi của mình. Tuy nhiên, nhiều người phẫn nộ cho rằng bản án đó còn quá nhẹ so với hành vi “đại nghịch bất đạo”. Bên cạnh đó, không ít người xót thương cho người mẹ dù bị chôn sống nhưng vẫn lo lắng cho con trai.



Theo TN/SKCĐ