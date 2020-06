`Chồng à, em đã tự mua được điều hòa cho con rồi...`

Mới đây, trong "Phòng thú tội", lời chia sẻ của một bà mẹ trẻ đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Cuộc sống khó khăn, vất vả mưu sinh đã khiến người chồng ra đi mãi mãi, để lại người vợ trẻ và con thơ dại cùng nỗi đau trong tâm mãi mãi không thể nguôi ngoai.



"Chúng tôi cưới nhau năm 2017, đến đầu năm 2018 thì đón con gái đầu lòng. Tôi lấy anh khi cả 2 đều chẳng có gì trong tay, khó khăn đủ bề.



Có con, mọi thứ lại càng thêm vất vả khi thêm thành viên mới nhưng tôi lại phải nghỉ ở nhà trông con. Thu nhập không có, tiền bỉm sữa, sinh hoạt lại càng đắt đỏ. Mùa hè nắng nóng, nhìn con nhỏ toát cả mồ hôi mà thương lắm. Hai vợ chồng tính đến chuyện tiết kiệm mua cái điều hòa từ Tết mà không mua nổi..."

Điều kiện khó khăn, hai vợ chồng muốn lắp điều hòa nhưng cố mãi chưa mua nổi. Ảnh minh họa.



Nhìn con gái khóc ngặt vì nóng, 2 vợ chồng càng thêm xót. Tuy nhiên, theo như lời bà mẹ trẻ chia sẻ, chồng cô vốn tính ít nói, lại chẳng ngọt ngào nên cứ lẳng lặng đi làm thêm kiếm tiền. Từ đó, những ngày người chồng tăng ca, làm thêm càng nhiều: "Anh làm công ty ca kíp, đến khi hết giờ lại tranh thủ đi ship hàng thêm để kiếm tiền.



Hầu như anh chẳng có tí thời gian nào để nghỉ ngơi. Tôi thương anh, nói anh làm vừa thôi không ốm. Anh chỉ đáp lại: "Cố nốt để mua cái điều hòa cho mẹ con đỡ khổ".

Người chồng bị tai nạn đã mãi mãi ra đi. Ảnh minh họa.

Đến hiện tại, sau hơn 2 năm ngày canh mất, tôi đã có thể tự mua được cái điều hòa cho con. Dù thế, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng dằn vặt bản thân. Tôi ghét mùa hè, ghét cay ghét đắng. Nếu thời tiết không nóng bức như vậy, anh đã không phải cố gắng làm thêm đến bỏ quên cả tính mạng. Và có lẽ, nếu tôi tháo vát hơn một chút, anh cũng không phải khổ sở như vậy".

Your browser does not support HTML5 video.