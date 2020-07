Đưa vợ đi tuần trăng mật, chồng 'tiện tay' bán luôn vợ cho bọn buôn người để lấy tiền tiêu

Hôn nhân vốn là một điều gì đó rất thiêng liêng và được tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng mối quan hệ này để làm việc bất chính, lừa đảo chính người bạn đời của mình.



Mới đây, trường hợp một người đàn ông Mới đây, trường hợp một người đàn ông Pakistan đã bán vợ cho bọn buôn người trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật khiến truyền thông nước này xôn xao. Không ít người vô cùng tức giận trước hành động vô nhân tính của người chồng này và hi vọng sẽ có mức phạt thích đáng.

Ảnh minh họa.



Cụ thể, người chồng tên Usman đến từ thành phố Gujranwala (Pakistan) đã tổ chức hôn lễ với người phụ nữ mà mình yêu thương. Sau khi tổ chức hôn lễ, Usman đưa vợ tới thành phố Lahore (tỉnh Punjab) chơi, coi đây như tuần Cụ thể, người chồng tên Usman đến từ thành phố Gujranwala (Pakistan) đã tổ chức hôn lễ với người phụ nữ mà mình yêu thương. Sau khi tổ chức hôn lễ, Usman đưa vợ tới thành phố Lahore (tỉnh Punjab) chơi, coi đây như tuần trăng mật lãng mạn của 2 người. Người vợ vui vẻ và háo hức theo chồng, không hề biết rằng phía sau là một âm mưu vô cùng đáng sợ.



Sau khi "lừa" được vợ tới thành phố này, Usman đã thẳng tay bán người vợ mình đã cưới hỏi đàng hoàng cho bọn buôn người với giá Dh6,600 (gần 42 triệu đồng). Sau đó, hắn ta thản nhiên trở về 1 mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nhân lúc bọn buôn người sơ hở, người vợ đã trốn thoát được và trở về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, người phụ nữ này đem mọi chuyện báo cáo lên cảnh sát.



Sau khi trốn thoát khỏi bọn buôn người, người vợ đã được kiểm tra tình hình Sau khi trốn thoát khỏi bọn buôn người, người vợ đã được kiểm tra tình hình Sức Khỏe . Riêng Usman đã bị bắt giữ, cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ