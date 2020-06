Ham địa vị nhưng bất tài, chồng `bán` vợ một đêm cho sếp công ty đối tác để ký kết hợp đồng

Người ta nói, lấy chồng sướng hay khổ chỉ cần đúng một bước "lựa chọn" mà thôi. Trang cười khẩy cay đắng. Cô xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại không đủ may mắn, tỉnh táo khi lấy đúng phải người chồng hèn hạ.

Trang là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và giỏi giang. Chưa đến 30 tuổi, Trang đã lên chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty tầm cỡ. Thế nhưng Minh - chồng cô thì khác. Bao năm qua, anh vẫn lẹt đẹt quanh quẩn ở vị trí nhân viên quèn.



Ngày xưa, xung quanh Trang có rất nhiều "vệ tinh" theo đuổi, không hiểu sao cô lại chọn Minh. Có lẽ ngày ấy, cô ấn tượng bởi vẻ ngoài khù khờ, chân thành và không chút tính toán của anh. Thế nên, dù biết cả 2 còn nhiều chênh lệch, Trang vẫn quyết cùng anh về chung một nhà. Đối với cô, chỉ cần anh thật lòng, yêu thương mình thế là đủ.

Ảnh minh họa.



Vì muốn động viên chồng cố gắng trên con đường sự nghiệp, để anh không cảm thấy mình thua kém cô nên Trang tạm gác việc sinh con, tạo mọi cơ hội để Minh làm việc. Thế nhưng, mỗi lần 2 vợ chồng cô xuất hiện ở đâu, mọi người lại bàn tán này nọ. Họ nói Trang và chồng như "đôi đũa lệch", trong khi cô xinh đẹp, toát lên sự thành đạt thì nhìn anh lại luôn tự ti, nhu nhược, khuôn mặt cũng bình thường. Sợ chồng buồn lòng, Trang luôn an ủi động viên, nhưng cô phát hiện càng ngày anh càng lầm lỳ và ít nói.



Đến một ngày, khi Trang đang mải mê công việc thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Minh: "Tối nay 8h ở khách sạn Hoa Mai em nhé! Em nhớ mặc thật đẹp, càng sexy càng tốt". Đến khi hỏi lại, cô được chồng nói rằng, hôm nay muốn "đổi gió" một chút, muốn giành cho cô một sự bất ngờ. Trang cười vui vẻ vì nghĩ chồng đã nghĩ thông, cô cũng háo hức mong nhanh đến tối để xem bất ngờ chồng dành cho mình là gì.



Đúng 8h tối, Trang đến khách sạn Hoa Mai và vào phòng Minh đã đặt. Nhìn căn phòng rải hoa hồng, lại thêm rượu vang và ánh nến lung linh, Trang không giấu nổi hạnh phúc vì không ngờ chồng mình lại tinh thế và lãng mạn đến thế. Mấy phút sau, nghe tiếng gõ cửa phòng, Trang háo hức ra mở. Thế nhưng, người xuất hiện không phải là Minh mà là một lão già xa lạ.

Ảnh minh họa.



Trang hoảng hốt, sợ sệt vì nghĩ người này đi nhầm phòng. Tuy nhiên, ông ta khẳng định chắc nịch phòng đúng, còn nói rõ được cô là vợ của Minh. Dù đã ngờ ngợ, Trang vẫn thấy như sét đánh ngang tai khi biết được câu chuyện. Thì ra, đây là giám đốc công ty đối tác của Minh. Thời gian này, chồng cô có hợp đồng cần ký kết với công ty bên đó. Biết Minh tham địa vị lại có người vợ xinh đẹp, gã giám đốc đưa ra điều kiện "bán vợ một đêm" và nhanh chóng được Minh đồng ý.



Quá ghê tởm, Trang không thể ngờ người chồng mình đầu ấp tay gối 3 năm qua lại đội lốt quái vật đáng sợ như thế. Giật được cái kéo đầu giường, Trang phản kháng kịch liệt khiến gã giám đốc sợ xanh mặt và phải từ bỏ "con mồi". Bủn bủn chân tay, cô gọi cho 2 đứa bạn thân đến đón mà vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra tối nay.



Ngủ bên nhà bạn suốt 3 ngày liền, mặc cho Minh liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng Trang không thèm để ý. Người ta nói, lấy chồng sướng hay khổ chỉ cần đúng một bước "lựa chọn" mà thôi. Trang cười khẩy cay đắng. Cô xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại không đủ may mắn, tỉnh táo khi lấy đúng phải người chồng hèn hạ.



