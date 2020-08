Chồng bỏ mặc vợ trẻ đêm tân hôn để say đắm với bà sếp già hơn tuổi mẹ

Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ giúp tôi xin vào một công ty nhà nước. Nhờ tính tình cần cù, chăm chỉ lại ham học hỏi, công việc của tôi khá trôi chảy và ngày càng ổn định hơn. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, tôi được nhiều chàng trai để ý và tỏ tình nhưng đều chưa cảm thấy rung động.

Cho tới một ngày, công ty tôi liên kết với một doanh nghiệp tư nhân thì gặp anh. Anh là giám đốc của công ty đối tác, chín chắn và lịch sự. Dù anh không quá đẹp trai nhưng bù lại, anh rất ga lăng và nói chuyện có duyên.

Thời gian đầu, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc. Thế nhưng sau vài tháng, anh bắt đầu chủ động theo đuổi tôi. Chẳng hiểu sao, lúc đầu cũng không có cảm tình lắm, nhưng chỉ sau 4 tháng tôi đã bị người đàn ông hơn cả chục tuổi ấy chinh phục.

Dù yêu đương nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, chưa nên cưới vội và cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu anh kỹ hơn. Thế nhưng, anh lại hối thúc liên tục chuyện cả đời. Khi thấy tôi phân vân, anh liên tục thuyết phục, dỗ mặn dỗ ngọt, thậm chí còn thiết kế cho tôi có thai để làm đám cưới

Anh lo toàn bộ chuyện cưới xin, bố mẹ chồng vốn đã già cả lại hiền lành, sắp có cháu nên càng vun vén cho chúng tôi. Lúc này tôi cũng dần hài lòng, chắc chắn bản thân đã lấy được người chồng cùng gia đình tử tế.

Ngày trọng đại cuối cùng đã đến. Ông bà bên nội đặt tiệc trong nhà hàng năm sao, mời hết khách khứa từ nam ra bắc. Trong đó, vợ chồng tổng giám đốc chồng tôi cũng tới chung vui. Vợ của sếp anh đã ngoài 50 nhưng ăn mặc rất sang trọng, thời thượng. Khi tôi ra chào hỏi, chẳng hiểu sao chị lại rất thờ ơ, lạnh nhạt, dường như không có cảm tình.

Mệt mỏi cả ngày cuối cùng khách khứa cũng ra về hết. Tôi bất chợt trông thấy chồng đứng nói chuyện gần gũi với vợ sếp, thi thoảng chị ta còn tức giận, có khi lại giống như đang... hờn dỗi. Khi đó, tôi không suy nghĩ nhiều, phần đang nghén ngẩm nên lên phòng ngủ trước. Đến đêm, mẹ chồng gọi dậy ăn bát cháo, tôi mới choàng tỉnh giấc phát hiện chồng vẫn chưa về.

Khi hỏi mẹ chồng, bà cũng thật thà kể rằng không hiểu sao chồng tôi quay lại nhà sếp tận 2 lần. Gọi điện thoại vài lần mới thấy anh nhấc máy, nói có việc gấp cần giải quyết sáng mai mới về. Vậy là cả đêm tân hôn, tôi bị chồng bỏ rơi một mình trong căn phòng trống.

Mẹ chồng cũng bảo, trước đây tháng nào cũng có vài ngày đến một tuần anh đi qua đêm không về. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi tỉnh ngủ, ngồi buồn nên lôi máy tính của chồng ra nghịch. Lúc này, tôi bủn rủn khi đọc được những đoạn tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm giữa chồng và vợ sếp. Tôi cũng đau đớn biết được, việc chồng bận đêm tân hôn là do lén lút đến để 'tiếp' chị ta.

Hóa ra, anh và vợ sếp cặp kè với nhau đã 5-6 năm nay. Sự nghiệp của anh được như hiện tại là do chị ta nâng đỡ. Hôm nay anh lấy vợ, chị ấy có vẻ không vui. Nhân lúc chồng mình đi công tác trong đêm, chị bắt anh phải đến nhà chị ngay trong đêm, bỏ lại tôi ở nhà cho... bõ tức. Không những thế, trong tin nhắn chồng tôi còn bảo, cưới tôi là để che mắt thiên hạ và làm vừa lòng bố mẹ, chứ trong lòng chỉ yêu mình chị ta mà thôi.





Lòng tôi đau như cắt. Sáng hôm sau, tôi xách vali về nhà bố mẹ đẻ. Cũng may chúng tôi còn chưa đăng ký kết hôn, tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân. Dù sau đó, anh thanh minh thế nào tôi cũng quyết không quan tâm, kiên định với lựa chọn của mình.





Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ