Chồng cặp bồ trước ngày cưới, vợ hotgirl lập tức gọi điện mẹ chồng đòi hủy hôn

Lên sóng vào tối 7/6 vừa qua, chương trình "Vợ chồng son" tập 354 với cặp đôi khách mời là vợ chồng chị Mỹ Duyên (28 tuổi) và anh Gia Huy (27 tuổi) đã khiến 2 MC chương trình là Hồng Vân và Quốc Thuận vô cùng bất ngờ về câu chuyện người thứ 3.



Theo như chia sẻ, chị Duyên và anh Huy quen nhau khi cùng làm việc ở quầy thức ăn ở sân bay. Lúc đầu, cả 2 không có ấn tượng tốt về nhau, anh Huy lúc đó cũng đã có bạn gái nên càng không để ý đến "bà chị" khó tính và quá quy tắc như chị Duyên.

Mỹ Duyên (28 tuổi).

Thật bất ngờ, ấn tượng đầu tiên của anh Huy về chị Duyên chính là ... mông to. Khi tán tỉnh chị Duyên, anh này vẫn qua lại với bạn gái cũ. Theo như chị Duyên chia sẻ, Huy nhắn tin với mình qua Zalo, còn trên facbook thì lại có bạn gái khác.

MC chương trình là Hồng Vân và Quốc Thuận.



Sau bao khó khăn, cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới để kết "ngọt" cho chuyện tình viên mãn thì sự cố bất ngờ lại ập tới. Chị Duyên tức giận đùng đùng khi phát hiện chồng của mình đang "say nắng" một cô gái khác.



Chị Duyên kể lại: "Trước khi cưới thì anh này lại sinh tật. Anh say nắng ngang ngược với 1 người khác nói chuyện ngọt ngào hơn em. Giác quan của em rất ghê, ngày hôm đó anh này đi làm, em coi định vị không được nên em mới gọi điện Facetime. Em hỏi là anh đi cà phê mà sao lại lựa chỗ nắng thật nắng để ngồi, còn không có bill nước và ly nước nữa. Lập tức, có 1 cánh tay từ ngoài thò vào rồi đặt ly nước lên bàn.



Sau đó em cúp máy luôn. Em bảo là như thế thì thôi không cưới nữa. Bên gia đình em không hề biết, em chỉ gọi điện cho mẹ anh này rồi nói là tình hình như vậy thì con không cưới".

Vợ chồng anh Huy chị Duyên.



Anh Huy kể, cũng may khi đó Duyên chưa nói cho gia đình bên vợ nên anh và mẹ tranh thủ năn nỉ xin lỗi cô bằng mọi cách. Cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra, anh Huy cũng bị "dọa" sợ không dám lăng nhăng tán tỉnh ai nữa.

