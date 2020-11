Kinh hoàng chồng vác dao chém vợ con và 2 người thân trọng thương rồi nhảy lầu tự tử

Báo Công an TP.HCM cho hay, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 03 giờ ngày 14/11, tại tổ 28, khu 3, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long xảy ra vụ chém người kinh hoàng.

Hung thủ được xác định là Bùi Văn Sỹ (SN 1987, trú địa chỉ trên) dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là chị H.T.T.U (SN 1993) và con gái là cháu B.M.N (SN 2012), làm chị U và cháu N bị thương.

Sau đó, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh N.T.M (SN 1977, trú tổ 34, khu 3, phường Hà Khẩu), là bà con với vợ Sỹ, chém anh N.T.M và con anh M. là cháu N.H.Q.A (SN 2013). Hậu quả là làm anh M. bị thương nặng (hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay), cháu A bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu. Gây án xong, kẻ tàn ác bỏ trốn.

Ảnh minh họa

Đến khoảng 05 giờ 18 phút cùng ngày, người dân phát hiện Bùi Văn Sỹ trèo lên nhà C, tầng 10, Bệnh viện Bãi Cháy nhảy xuống đất tự tử . Sỹ tử vong sau cấp cứu vào lúc 6 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Một vụ việc tương tự xảy ra hôm 13/11 tại địa bàn xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo kết quả điều tra ban đầu, anh N.D.H. (33 tuổi) và chị H.T.A.T. (28 tuổi) vốn là vợ chồng. Cả hai đã có với nhau 3 người con dưới 10 tuổi.



2 tháng gần đây vợ chồng anh H. thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Đỉnh điểm, chị T. đã đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Đến tối 12/11, chị nhờ một người bạn chở về nhà để lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn.



Lúc này giữa hai vợ chồng anh H. và chị T. lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Anh H. tức giận định cầm dao đâm vợ nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.



Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại, ai ngờ một lúc sau anh H. đột nhiên khóa trái cửa, dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.



Sau đó, H. dùng kéo tự đâm vào người gây thương tích, sau đó lên gác dùng dây treo cổ tự tử. Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người cố phá cửa vào trong nhưng đã quá muộn, cả hai vợ chồng anh H. đều đã tử vong.

Theo Hà Ly/SKCĐ