Cuồng ghen, U70 trút “mưa dao” xuống người vợ “hờ” khi đang say giấc

Công an tỉnh Bác Liêu thông tin, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Đình Thanh (75 tuổi; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ) để điều tra về hành vi giết người theo quy định Pháp luật . Nạn nhân là bà K. (vợ “hờ” của Thanh).

Theo thông tin có được, Trần Đình Thanh và bà K. nảy sinh tình cảm rồi dọn về chung sống như vợ chồng tại căn nhà ở ấp Giồng (xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu). Ban đầu hai người sống rất tình cảm, không hề xảy ra mâu thuẫn gì.

Thế nhưng cuộc sống êm ấm chẳng được bao lâu thì ông Thanh phát hiện bà K. có quen một người đàn ông khác. Máu ghen trong người nổi lên, khiến cặp đôi liên tục xảy ra cãi vã.

Trần Đình Thanh tại cơ quan điều tra

Cơn ghen dồn nén trong người nhiều này khiến ông Thanh không biết làm sao để giải tỏa. Cuối cùng, người đàn ông U70 quyết định “nhuộm đỏ” cuộc tình này bằng máu.

Không lâu sau đó, người thân và hàng xóm phát hiện sự việc, nhanh chóng đưa bà K. đi cấp cứu, đồng thời trình báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bà Thanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được ông Thanh khi đang lẩn trốn ở TP Bạc Liêu. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội là do ghen tuông mù quáng.

