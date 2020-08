Cách ly 51 người ở điểm thi tốt nghiệp THPT từng tiếp xúc với chồng của bệnh nhân 981

Chồng của bệnh nhân 981 là anh N.T.C (34 tuổi; trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Anh C. là giáo viên đang công tác tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lãnh đạo thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn cho biết, từ ngày 8 đến 9/8, anh C. tới điểm thi số 50, trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) làm nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT.



Kỳ thi diễn ra trước thời điểm vợ anh được xác nhận mắc COVID-19. Đến sáng 18/8, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân 981 (ở phường Cẩm An, TP Hội An) thì anh C. thuộc diện F1 vì sống cùng nhà, tiếp xúc gần nên được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ban đầu anh này đã dương tính với SARS-CoV-2.

Điểm thi tại trường THPT Tâm Đức nơi chồng của bệnh nhân 981 từng coi thi



"Trong thời gian thầy giáo ở huyện Phước Sơn coi thi thì những người tiếp xúc đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách", lãnh đạo thị trấn Khâm Đức nói.



Cơ quan chức năng xác định, thầy giáo C đã tiếp xúc với 51 học sinh, giáo viên, nhân viên khách sạn và lãnh đạo địa phương tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường hợp này hiện được coi là F2, đã cách ly tập trung ở khu nội trú trường THPT Khâm Đức và được lấy mẫu xét nghiệm.



Trong trường hợp thầy giáo C. được khẳng định mắc COVID-19 thì 51 trường hợp trên có thể được coi là F1 và nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Ngành y tế đang rà soát người tiếp xúc gần với 51 trường hợp F2 để đưa đi cách ly tập trung.



Nữ bệnh nhân 981 (SN 1988) sống cùng chồng con ở phường Cẩm An, TP Hội An. Chị làm việc tại quán Bikini bottom, biển An Bàng, đến mổ tay tại Khoa ngoại thần kinh, Nữ bệnh nhân 981 (SN 1988) sống cùng chồng con ở phường Cẩm An, TP Hội An. Chị làm việc tại quán Bikini bottom, biển An Bàng, đến mổ tay tại Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵn từ ngày 13 đến 16/7.



Từ ngày 17 đến 25/7, chị xuất viện và ở nhà, sau đó lại đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hội An để cắt chỉ vết mổ vào các ngày 26-31/7.



Ngày 1-13/8, chị ở nhà và không tiếp xúc với ai. Ngày 14/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm đến ngày 17/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhà chức trách xác định bệnh nhân 981 có 12 trường hợp F1, 29 F2. Ngoài người chồng đã có xét nghiệm dương tính lần 1, hiện con gái của hai anh chị có xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính.



Cũng tại Quảng Nam ngày 18/8 đã phải cách ly khẩn cấp 23 thí sinh từng dự thi tốt nghiệp THPT tại phòng 433 hội đồng thi trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Tam Kỳ. Bởi trong số các thí sinh trong phòng này có con trai của bệnh nhân 964 - nữ nhân viên CDC Quảng Nam được công bố mắc COVID-19 ngày 17/8.



