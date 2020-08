Chồng nhà người ta: Sẵn sàng đấm thẳng vào cá mập để giải cứu vợ

Truyền thông Úc đưa tin ngày 15/8 cho biết, một người chồng khi thấy vợ bị cá mập tấn công đã không ngần ngại xông vào cứu vợ.

Cụ thể, khi cô vợ là Chantelle Doyle, 35 tuổi đang lướt sóng ngoài khơi ở bãi biển Shelly (Port Macquarie, New South Wales) thì bất ngờ bị cá mập tấn công. Ngay khi thấy vụ việc, người chồng đã vội vã nhảy từ ván lướt sóng ra chỗ con cá mập.

Người chồng dũng cảm đấm cá mập để giải cứu vợ. Ảnh minh họa.

Lúc này, anh không hề sợ hãi mà đấm liên tục vào con cá mập cho đến khi con vật nhả ra. Sau đó, anh nhanh chóng đưa vợ vào bờ an toàn. Cô Doyle đã được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng chân phải bị thương nghiêm trọng.

Chia sẻ về vụ việc, tờ Sydney Morning Herald cho biết: "Anh ấy (chồng cô Doyle đã chèo qua và nhảy khỏi tấm ván của mình, lao tới và đấm liên tiếp vào cá mập cho đến khi con vật nhả vợ mình ra. Sau đó, anh đưa vợ trở lại bãi biển". Tờ này còn cảm thán: Anh ấy đúng là một anh hùng.

Cùng ý kiến, Giám đốc điều hành của Surf Life Saving của bang NSW là Steven Pearce cũng đánh giá cao hành động dũng cảm của người chồng.





Tại đây, các chuyên gia khẳng định cô Doyle đã bị một con cá mập trắng tấn công. Con cá mập này có chiều dài khoảng 3m, lao đến tấn công trực diện cô ở ngoài khơi.

Vợ chồng cô Doyle.





Bên cạnh đó, theo thanh tra Andrew Beverley - đội cấp cứu của bang NSW cũng dành những lời khen ngợi cho các nhân viên có mặt tại hiện trường. Những người ở đây đã sơ cứu rất tốt cho nạn nhân trước khi các nhân viên y tế đến. Hiện tại, cô Doyle đang được điều trị tại Bệnh viện Newcastle, tình trạng Sức Khỏe ổn định.





Cũng theo ông Andrew, đây là vụ cá mập tấn công nghiêm trọng thứ 3 vào bờ biển Shelly trong những tháng gần đây.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ