Chồng dùng chất gây cháy thiêu sống vợ vì mâu thuẫn gia đình ở Thái Bình

Đại diện UBND xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình ) cho biết, Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ chồng tưới chất đốt thiêu sống khiến người vợ bị bỏng nặng . Hiện nạn nhân đang cấp cứu tại Viện bỏng quốc.

Một nhân chứng kể lại, khoảng 20h ngày 23/8 phát hiện nhà Đoàn Ngọc Huy (SN 1982, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) có khói bốc dữ dội. Khi hô hoán mọi người sang kiểm tra thì phát hiện Huy tẩm chất gây cháy đốt vợ.

Người vợ bị đốt cháy chạy vội ra ngoài đường trong tình trạng cơ thể bốc cháy dữ dội. Người dân thấy vậy liền lao tới dập lửa, đưa người vợ đi cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Theo phía bệnh viện, người vợ bị bỏng khoảng 90% cơ thể. Sau đó, chị được chuyển lên Viện bỏng quốc gia để tiếp tục cấp cứu, điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Về phần mình, sau khi nguôi cơn giận đã phóng xe đến xã khai báo mình đã đốt vợ. Khi đến trụ sở xã, Huy cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Huy thiêu sống vợ vì mâu thuẫn gia đình

Về nguyên nhân vụ thiêu vợ, theo điều tra ban đầu là do mâu thuẫn trong gia đình. Được biết, vợ chồng Huy có với nhau 3 mặt con. Vợ Huy làm công ty còn chồng làm nghề hàn.

Từ trước đến nay, vợ chồng anh Huy không có mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh, chủ yếu là mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, không ai ngờ được, sự việc lại đi đến bước nghiêm trọng thế này. Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai của Huy để làm rõ vụ việc.

Trước đó vào tháng 5/2020, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cũng xảy ra vụ án: chồng cũ dùng xăng đốt vợ vì ghen tuông.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào tối ngày 2/5 tại phòng trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Ba (37 tuổi, quê An Giang ) đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi, cùng quê và là vợ cũ của Ba) cầm theo 1 can xăng. Vừa tới phòng chị D. thì Ba dùng xăng tưới lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt.

Đúng lúc này người trong xóm trọ nghe thấy tiếng la hét nên chạy đến dập lửa giải cứu. Do nạn nhân bị bỏng nặng nên đã gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Về phần Ba, cũng bị bỏng được Công an đưa đến bệnh viện gần hiện trường để sơ cứu và lấy lời khai.





