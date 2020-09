Bắt vợ nói đủ 1.000 lần `Vợ yêu chồng` mới được đi ngủ, không ai ngờ người chồng mắc bệnh khó nói

Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương chia sẻ một ca bệnh tâm thần dẫn tới ghen tuông mù quáng. Đó là một ngày tháng 7, một người phụ nữ trạc 40 tuổi tỏ ra đầy ái ngại khi đưa chồng tới khám tâm thần.

Chị tâm sự đã lập gia đình được 20 năm nay, ban đầu chồng chị luôn tỏ ra rất yêu thương vợ. Mỗi ngày anh rất quấn chị, đi đâu cũng có nhau luôn chăm sóc thậm chí theo dõi vợ khắp nơi. Dần dần anh tỏ ra đa nghi, ghen tuông ra mặt với nhiều đồng nghiệp nam hây bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với vợ mình.



Đã 20 năm qua, vợ chồng vó với nhau 2 mặt con mà tính tình anh vẫn khó chịu vậy, ghen tuông thái quá khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt, không hạnh phúc.

Không chỉ ghen tuông, anh còn ngày càng bạo dâm. Có lần anh bắt vợ phải nói đủ 1.000 câu "Vợ yêu chồng" rồi mới được đi ngủ, nếu không sẽ nổi giận và dọa sẽ phá nát đồ đạc trong nhà. Chị không muốn ầm ĩ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn làm theo. Sau năm lần bảy lượt được nhiều người tư vấn, chị vợ quyết nhờ người thân hỗ trợ đưa chồng đi khám tâm thần



Qua khai thác tiền sử và các dấu hiệu lâm sàng, bác sĩ Thu chẩn đoán bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu nặng, gây biến chứng loạn thần, biểu hiện hoang tưởng ghen tuông, rối loạn hành vi, nhân cách.



Lâu dần bệnh nhân mất khả năng nhận thức khách quan, không thể tự phê phán, mà chỉ giữ một niềm tin duy nhất theo chứng hoang tưởng và hành xử theo suy nghĩ đó.



Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân theo hướng loạn thần, đồng thời tư vấn cho người vợ giúp chồng thực hiện kế hoạch cai rượu. Đến ngày 22/9, sau hai tháng điều trị, bệnh của người chồng đã ổn định, không còn hoang tưởng ghen tuông mù quáng, tiếp tục uống thuốc tại nhà theo toa thuốc bác sĩ kê.

Bác sĩ Thu cho biết, người mắc bệnh hoang tưởng ghen tuông thường có triệu chứng luôn nghi ngờ vô lý hoặc khẳng định bạn đời của mình không chung thủy, tìm mọi cách để kiểm soát và buộc tội người bạn đời của mình dù cho sự thật hoàn toàn ngược lại.



Khi gặp các trường hợp này, người nhà có thể tìm tới các bác sĩ để được tư vấn. Quan trọng hơn cả là người thân nên đồng hành với người bệnh, cùng tham gia nghe bác sĩ phân tích, thấu hiểu và cảm thông hơn để tránh hiểu nhầm, biết nhẫn nhịn, kiên trì để duy trì tình cảm vợ chồng và hạnh phúc gia đình.





Chứng rối loạn tâm thần không trừ một ai. Video: VTC

