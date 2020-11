Gã chồng máu lạnh sát hại vợ mang thai và con gái 4 tuổi, thản nhiên ôm thi thể ngủ suốt 1 tuần

Gia đình vợ chồng người Singapore là Teo Ghim Heng và Choong Pei Shan đã từng rất hạnh phúc cho đến khi người chồng máu lạnh đã tự ra tay phá hoại tất cả.



Được biết, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào năm 2017. Khi bị sát hại, chị Choong Pei Shan đang Được biết, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào năm 2017. Khi bị sát hại, chị Choong Pei Shan đang mang thai được 6 tháng, cô con gái Zi Ning chỉ mới được 4 tuổi. Sau hành vi tàn ác của mình, người chồng 45 tuổi đã phải nhận án tử về 2 tội Giết người

Gia đình Teo khi còn hạnh phúc



Theo thông tin từ Channel News Asia, trước khi án mạng xảy ra, giữa Teo và vợ đã xảy ra một cuộc cãi vã về tài chính. Được biết, trước đây Teo từng là một nhà môi giới bất động sản có tiếng với mức thu nhập khủng là 20.000 đô la Sing/tháng (hơn 344 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi mất việc, Teo rơi vào tình cảnh nợ nần do cờ bạc. Điều này khiến vợ chồng Teo liên tục xảy ra xô xát, cãi vã. Bên cạnh đó, Teo còn nghi ngờ vợ có người mới, ngoại tình bên ngoài.

Khi bị vợ xúc phạm trước mặt con gái, Teo đã lấy khăn tắm siết cổ nạn nhân đến chết. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng máu lạnh còn tiếp tục sát hại con gái 4 tuổi bằng cách thức tương tự.

Sau khi gây án, Teo để thi thể vợ và con gái ở trên giường và thản nhiên ngủ cùng trong suốt 1 tuần ròng rã. Đối tượng cũng nhiều lần nghĩ đến việc tự sát để 'đoàn tụ' với gia đình nhưng đều không thực hiện được.

Hình ảnh nạn nhân

Không thấy chị gái về quê ăn Tết với gia đình như thường lệ, gọi mãi cũng không được, nhắn tin không trả lời nên em trai của Choong Pei Shan đã đến tận nhà Teo và nhờ công an vào cuộc. Sau khi mở cửa, Teo thản nhiên thừa nhận việc sát hại vợ và con gái.





Tại tòa, luật sư bào chữa cho Teo đề nghị Tòa án giảm nhẹ tội cho người này. Lý do được đưa ra là Teo bị rối loạn Trầm cảm , giết người khi đang trong trạng thái bị kích động. Tuy nhiên, Teo vẫn bị nhận án tử do các bằng chứng đưa ra không thuyết phục.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ