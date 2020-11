Mâu thuẫn khi ly hôn, chồng khóa trái cửa đâm chết vợ rồi treo cổ tự tử

Tin tức mới nhất ngày 13/11, Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án chồng giết vợ rồi tự sát mới xảy ra tại địa bàn xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.



Theo kết quả điều tra ban đầu, anh N.D.H. (33 tuổi) và chị H.T.A.T. (28 tuổi) vốn là vợ chồng. Cả hai đã có với nhau 3 người con dưới 10 tuổi.

Khi phát hiện, cả 2 vợ chồng đều đã tử vong



Tuy nhiên, 2 tháng gần đây vợ chồng anh H. thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Đỉnh điểm, chị T. đã đưa con gái về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Đến tối 12/11, chị nhờ một người bạn chở về nhà để lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn.



Theo Theo Zing thông tin, lúc này giữa hai vợ chồng anh H. và chị T. lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Anh H. tức giận định cầm dao đâm vợ nhưng đã được mọi người can ngăn.



Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại, ai ngờ một lúc sau anh H. đột nhiên khóa trái cửa, dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc



Sau khi gây án, anh H. dùng kéo tự đâm vào người gây thương tích, sau đó lên gác dùng dây treo cổ tự tử. Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người cố phá cửa vào trong nhưng đã quá muộn, cả hai vợ chồng anh H. đều đã tử vong.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ