Kinh hoàng chồng dùng búa đánh vợ chết tức tưởi vì... `nửa đêm còn bấm điện thoại`

Sáng 7/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt tạm giữ hình sự Võ Đình Thiện (56 tuổi, ngụ tại thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo cơ quan điều tra, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm ngày 4/10. Giữa đêm, Thiện tỉnh giấc đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy vợ là bà Hồ Thị H. (50 tuổi) vẫn còn thức, ngồi bấm điện thoại.

Chỉ vì chuyện đó mà Thiện tức giận, ấm ức rồi cầm búa đánh mạnh vào đầu vợ. Nghe tiếng kêu thất thanh của bà H., người con chạy từ trong phòng ra thì thấy mẹ đã nằm gục trên sàn nhà.

Người con trai ngay sau đó cùng hàng xóm đưa bà H. đi Bệnh viện cấp cứu, song do thương tích quá nặng, bà H. đã tử vong.

Chân dung đối tượng Thiện

Cùng thời điểm, sự việc được trình báo đến Công an. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an đã vào cuộc tịch thu hung khí, bắt giữ đối tượng Thiện đưa về trụ sở lấy lời khai.

Theo điều tra, Sĩ cùng vợ là chị Hiền từ Hà Nội vào Đồng Nai mưu sinh. Cả hai ở trọ ở ấp Tấn Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019.

Khuya 15/9, trong khi Sĩ và chị Hiền ở nhà trọ thì chị Hiền có điện thoại của 1 người đàn ông tên V.. Thấy thế, Sĩ bực tức la hét, dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau. Trong cơn bực tức, Sĩ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Hiền tử vong tại chỗ.