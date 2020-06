Tài xế Grab đánh chết vợ tại phòng trọ vẫn thản nhiên đi ship hàng rồi tới công an đầu thú

Hai vợ chồng cãi nhau lúc sáng sớm dẫn tới bực tức nên Mỹ đánh vợ tới chết trong phòng trọ. Đáng nói, Mỹ vẫn thản nhiên đi ship hàng khi quay về thấy hàng xóm đã biết chuyện nên tới thẳng công an đầu thú.

Theo Báo Công an TP.HCM, hơn 8 giờ sáng 30/6, sống trong khu nhà trọ ở đường khu dân cư (KDC) Tân Đức thuộc ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) náo loạn vì tiếng la lối, tiếng đập vỡ ly chén phát ra từ căn phòng trọ của vợ chồng Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981) và Võ Thị Yến Nhi (SN 1993, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang).

Cả hai vợ chồng tới đây thuê trọ đã lâu, anh Mỹ chạy xe Grab, còn chị Nhi đi làm, cuộc sống của gia đình này khá ổn định. Một người hàng xóm trong xóm trọ cho biết: "Nếu so với một số đôi vợ chồng khác, anh này thu nhập cao và khỏe hơn anh em làm công nhân”. Vài tuần gần đây tiếng cự cãi phát ra trong căn phòng đóng kín cửa của vợ chồng Mỹ làm nhiều người chú ý.

Người vợ tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu



Vào thời điểm trên, cả hai vợ chồng anh Mỹ xảy ra cãi vã, không ai dám can ngăn. Một lúc sau thấy yên lặng trở lại, nhiều người hàng xóm nhìn thấy Mỹ đóng cửa chạy xe chở hàng hóa ra trước sân, nói là đi ship hàng.



Vài người tò mò không thấy cô vợ đâu bèn mở cửa phòng xem có hư hại đồ đạc gì không thì ta hỏa phát hiện chị Nhi nằm dài trên nền gạch cơ thể tím tái, trên người đầy vết thương.



Dù được gọi xe đưa đi Bệnh viện Tân Tạo cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nhi tử vong trước đó khá lâu.

Nguyễn Văn Mỹ



Còn về phía Mỹ, sau khi giao hàng xong xuôi trở về khu trọ thì biết hàng xóm đã phát hiện sự việc nên Mỹ chạy xe lên Công an xã Đức Hòa Hạ đầu thú.



Theo thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó khám nghiệm hiện trường để tìm tang vật gây ra án mạng.



Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an huyện đã bàn giao nghi phạm Mỹ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền để làm rõ động cơ ra tay sát hại vợ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/6, tại khu vực dãy trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Luyện (tại tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, tạm trú tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang). Nạn nhân là chị Đoàn Thị Mạn (37 tuổi, vợ Thành).

Tại trụ sở Công an, Thành đã khai nhận hành vi giết vợ của mình bằng cách dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ. Khi thấy vợ nằm bất động trên sàn nhà thì mới dừng lại. Gây án xong, Thành bế con gái 2 tuổi rời khỏi hiện trường, sau đó bị Công an bắt giữ.

