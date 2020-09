Gửi con bên hàng xóm 3 ngày không đón, vợ đi công tác vội về liền phát hiện bí mật động trời

Your browser does not support HTML5 video.

Va chạm trên sân bóng phủi, thanh niên cầm dao lùa cả đội đối thủ bỏ chạy mất dép

Sự việc được camera an ninh ghi lại tại thành phố Vinh, Nghệ An, không biết trên sân bóng phủi có xảy ra mâu thuẫn gì mà sau khi trận đấu kết thúc một thanh niên đã cầm theo dao để dằn mặt đối thủ.