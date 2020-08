Điều gì khiến chồng lạnh nhạt thờ ơ với vợ nhưng lại say đắm `tiểu tam`

Có rất nhiều lý do khiến đàn ông phản bội phụ nữ, có thể là do chủ quan hoặc khách quan. Dưới đây là 7 lý do khiến chồng lạnh nhạt thờ ơ với vợ nhưng lại say đắm `tiểu tam`.

“Tiểu tam” là cụm từ chỉ người thứ ba xen vào cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Người ta thường đổ lỗi cho đàn ông khi đi theo “tiểu tam” đó là đàn ông trăng hoa, ba lăng nhăng… Nhưng thật ra, có nhiều nguyên nhân dẫn đến xuất hiện “người thứ ba” xen vào giữa cuộc hôn nhân của hai người, mà đôi khi cũng có thể là do hoàn cảnh đưa đẩy, là do bản lĩnh không vững vàng của đàn ông. 1. Không còn cảm thấy hòa hợp với vợ Một trong những lý do khiến chồng thờ ơ với vợ đó là không còn hòa hợp với vợ trong chuyện chăn gối. Nếu như những ngày đầu yêu nhau, đàn ông thề thốt rằng mình sẽ yêu vợ cả đời thì nay có lẽ lời thề non hẹn biển đó đã biến đi đâu mất. Cuộc sống hôn nhân lâu dài nhàm chán khiến họ cảm thấy mệt mỏi, bế tắc, nhất là chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng. Đàn ông có nhu cầu rất cao về chuyện ấy, nếu như thấy không hòa hợp họ có thể tìm “đối tác” khác. 2. Bị vợ khinh thường Cảm giác không được coi trọng trong gia đình có thể khiến đàn ông gần gũi với người khác. Đối với đàn ông, cái tôi của họ cực kỳ cao.Nếu anh ta có cảm giác vợ không coi trọng mình nữa thì họ cũng không cần nữa. Có những gia đình đàn ông kiếm được ít tiền hơn vợ và coi anh ta không ra gì thì đàn ông cũng rất dễ tìm kiếm người khác để dựa dẫm về mặt tình cảm. Mà bạn đừng nhầm, “tiểu tam” không hẳn là những kẻ đào mỏ, đơn giản họ chỉ thiếu thốn về mặt tình cảm mà thôi. 3. Họ muốn tìm cảm giác mới Hầu hết đàn ông thích tìm cảm giác mới. Phụ nữ cũng thừa nhận rằng sau một thời gian dài kết hôn, họ đôi khi cũng cảm thấy chán chồng. Thế thì đàn ông cũng có cảm giác đó và họ muốn tìm cảm giác mới mẻ ở bên người phụ nữ khác. Thêm vào đó, bản tính phiêu lưu, thích chinh phục của đàn ông cũng là điều thúc đẩy họ có thể qua lại với người khác. Hay nói đúng hơn, họ không coi trọng hôn nhân và sự cam kết trong hôn nhân. 4. Do vợ thay đổi Chồng thờ ơ với vợ vì cô ấy đã thay đổi. Một lý do nữa cũng rất thuyết phục khi đàn ông phân bua về lý do ngoạι тὶnн đó là vợ đã thay đổi quá nhiều. Cô ấy không còn là người anh ta yêu ngày xưa nữa, thân hình мập ύ, đầu tóc bù xù, xuề xòa quá mức. Rồi cô ấy thay đổi tính nết, hay cáu gắt, bắt nạt chồng con, lại còn chẳng thích thú gì khi gần gũi chồng… 5. Muốn ‘trả thù” vợ Có ai đó nói rằng trên đời này nếu đàn bà không đi ngoại tình, thì đàn ông họ cặp ĸè với ai. Đúng là nếu không xuất hiện những “Tuesday” thì cũng chẳng có chuyện đàn ông phản bội vợ. Thế nên, nhiều ông chồng bị “cắm sừng” và cũng muốn trả thù lại vợ là vì thế. 6. Sự tiếp tay của mạng xã hội, Internet Nhờ có mạng xã hội, đàn ông dễ gặp gỡ và dễ sa đà vào тὶnн áι Phải thừa nhận rằng Internet ra đời giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, hiện đại hơn. Nhưng với sự ra đời của mạng xã hội, phim ảnh, rất nhiều thứ có thể tiếp tay cho đàn ông ngoạι tình. Tìm người thứ ba không khó, thậm chí chỉ cần một cái click chuột là có thể tìm được điều mà họ muốn. Chỉ là đàn ông nếu yêu vợ, coi trọng sự cam kết trong hôn nhân thì họ sẽ kiểm soát được bản thân khỏi những cám dỗ đó. 7. “Tiểu tam” quyến rũ chồng Hạnh phúc gia đình bị pнá vỡ là chồng lạnh nhạt thờ ơ với vợ nhưng lại say đắm `tiểu tam`. Đôi khi chính các “tiểu tam” mới là những người đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đàn ông không dại gì mà không gần gũi người đàn bà khác khi họ có cơ hội ngàn vàng. Đó là những cuộc liên hoan, những chuyến du lịch, công tác. Phụ nữ đi bên cạnh khi đã có ý “bẫy” chồng bạn thì anh ta khó mà thoát được. Vậy thì khi biết chồng có người khác, bạn sẽ làm gì? Theo các chuyên gia, sự tha thứ ở người vợ là cần thiết, nhưng sự cam kết và trách nhiệm ở người chồng cũng là điều cần phải thực hiện. Khi biết chồng gần gũi với người khác, vợ cũng không nên mất bình tĩnh. Bạn hãy dành thời gian để suy xét lại nguyên nhân là gì, dạo này bạn có cư xử khác lạ với chồng hay không. Một điều nữa mà vợ cũng không nên làm đó là đừng hỏi quá nhiều về những lần gặp gỡ giữa chồng và “tiểu tam”. Bởi vì nếu bạn đã quyết định tha thứ, hãy giấu nó vào quá khứ, đừng khoét sâu vào điều đó vì nó có thể khiến bạn dằn vặt rất lâu. Xem thêm: Chồng cũ Âu Hà My bị tố dùng văn mẫu trên mạng nhắn tin cho vợ nhưng lại ngọt ngào nói nhớ `tuesday` Theo Đỗ Linh/SKCĐ