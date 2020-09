Chồng mắc chứng hoang tưởng dùng dao đoạt mạng vợ lúc rạng sáng ở Nghệ An

Truyền hình Nghệ An đưa tin, tại địa bàn phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng cướp đi sinh mạng của người vợ trẻ.

Cụ thể, khoảng 4h ngày 24/9, người dân phường Quỳnh Phương phát hiện Hoàng Văn Hùng (SN 1992, trú tại khối Phương Hồng) dùng dao sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1993). Ngay lập tức người dân trình báo sự việc đến cơ quan điều tra.

Ít phút sau Công an vào cuộc phong tỏa hiện trường, bắt giữ đối tượng Hùng và tịch thu hung khí. Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây Hùng có biểu hiện của chứng bệnh hoang tưởng, hay đánh vợ.

Khi đêm đến, Hùng hay ghen tuông ảo tưởng. Đỉnh đểm là vào rạng sáng ngày 24/9, vợ chồng Hùng xảy ra cãi cọ kịch liệt. Trong lúc nóng giận, Hùng dùng dao chém vợ nhiều nhát vào vùng bụng.

Thời gian gần đây các vụ thảm án gia đình xảy ra với tần suất liên tục gây xôn xao dư luận. Hầu hết nguyên nhân dẫn đến án mạng đều do mâu thuẫn kinh tế, mâu thuẫn tình cảm. Gần đây nhất là vụ cụ ông 73 tuổi chém tình trẻ trọng thương rồi treo cổ tự tử ở Bình Thuận.

Cụ thể, khoảng rạng sáng 23/9, ông Bùi X (73 tuổi) và bà Bùi Thị H. (46 tuổi, ngụ Phan Thiết) xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi cự. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, ông X. đã dùng dao chém nhiều nhát vào người tình trẻ.

Khi thấy bà H. gục xuống sàn nhà không cử động, ông X. tưởng người tình đã chết nên treo cổ tự tử. Đến khoảng 6h cùng ngày, bà H. tỉnh dậy lê từng bước chân yếu ớt ra bên ngoài kêu cứu. Vừa nhìn thấy người hàng xóm đi qua thì bà H. ngụy xuống bất tỉnh.

Ngay sau đó hàng xóm trình báo sự việc lên cơ quan điều tra và đưa ông X. cùng bà H. đi cấp cứu. Nhưng do phát hiện quá muộn nên ông X. đã tử vong còn bà H. bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện.

