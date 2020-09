Năm lần bảy lượt sảy thai, tôi chết đứng khi nghe cuộc nói chuyện của chồng mới cưới với người bí ẩn

Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm có lẻ. Tình cảm bao năm vẫn ngọt ngào vì trong mắt tôi, anh là người đàn ông lịch sự, tâm lý nên đã yêu là tính chuyện cả đời. Không những thế, chúng tôi cũng đã tính toán cuối năm nay sẽ về chung một nhà.

Anh đẹp trai, ga lăng, công việc ổn định, đối xử với tôi và cả gia đình rất tốt. Nhiều người ghen tị, thậm chí nói tôi may mắn 3 đời mới có được một người bạn trai tuyệt vời như thế. Tôi cũng rất tự hào khi nhắc về anh, coi anh là mẫu chồng lý tưởng. Thế nhưng thực tế, anh chính là một con quỷ đội lốt người.

Sau khi yêu nhau được 1 năm, chúng tôi tiến đến bước xa hơn. Vốn không phải là người con gái bảo thủ nên tôi cũng không quá quan trọng việc quan hệ trước hôn nhân . Sau vụ việc, anh cho tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, vẫn đối xử với tôi như trước, thậm chí còn quan tâm và ân cần hơn khiến tôi như được rót mật ngọt.

Ảnh minh họa.





Khi ấy, tôi cũng chưa muốn có thai nên chẳng ngần ngại uống luôn, cũng không hề nghi ngờ tại sao anh có thuốc nhanh như thế. Thế nhưng, chẳng hiểu thế nào, một tháng sau tôi bị chậm kinh, thử thai thì lên 2 vạch đỏ chót. Khi nói chuyện với anh, quyết định của anh đã khiến tôi bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Anh bảo, sẽ đón tôi về ở cùng để tiện chăm sóc cho 2 mẹ con.





Anh còn bảo, chuyện cưới hỏi anh sẽ bàn dần, anh còn phải cố gắng và tiết kiệm nhiều tiền hơn để lo cho vợ con. Điều này khiến tôi tin tưởng hoàn toàn. Khi về ở chung, ngày 3 bữa cơm đều do một tay anh nấu, anh còn tự tay sắc thuốc bổ cho tôi uống. Dần dần, tôi cảm thấy chuyện có thai cũng không quá tệ, thậm chí còn giúp tôi có được hạnh phúc cuộc đời.





Thế nhưng, chỉ nửa tháng sau, trong một lần đau bụng, chảy máu, tôi hoảng loạn đến viện khám thì hay tin mình đã sảy thai. Tôi khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn an ủi, nói không có đứa này thì đứa khác, sau này tôi vẫn có thể sinh những đứa con đáng yêu cho anh.

Tuy nhiên, khi lần thứ 2 lặp lại, anh bỗng thay đổi hoàn toàn, chửi tôi như tát nước. Anh bảo tôi không xứng đáng làm mẹ khi cả 2 đứa con đều không giữ nổi, rằng vì con nên anh mới cung phụng, chăm sóc tôi như thế. Nghe anh nói, tôi cứng họng không thể đáp lại, trong lòng đau đớn như đang rỉ máu.

Ảnh minh họa.

Chưa dừng lại ở đó, anh thu dọn hết đồ đạc của tôi ném ra cửa, đuổi tôi đi trong đêm dù Sức Khỏe của tôi vẫn còn suy yếu. Tôi rớt nước mắt, đi được một đoạn nghĩ thế nào lại quay lại, muốn nói chuyện thẳng thắn và giải thích cho anh nghe.

Vừa tới cửa, tôi nghe được tiếng của anh đang gọi điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nũng nịu của một cô gái. Anh ta bảo: "Thuốc của em hữu dụng thật đấy. Cô ta sảy thai 2 lần mà không biết gì. Dù sao anh cũng chán cô ta rồi, đá đi cho rộng nhà. Bây giờ anh hoàn toàn chỉ thuộc về một mình em thôi..."

Tôi đứng chết lặng, người như hóa đá. Chính anh ta đã hại chết con của tôi, dàn dựng tất cả để đuổi tôi đi. Xót xa trong lòng, tôi không thể ngờ mối tình đầu của mình lại gặp phải một gã khốn nạn như thế.

Thùy Nguyễn/SKCĐ