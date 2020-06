Chồng mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản ngoại tình với 6 người đẹp còn phân trần `Đàn ông nào chả như tôi`

Ngày 10/6, truyền thông châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng chấn động trước thông tin chồng của mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản Nozomi Sasaki là tài tử Ken Watabe "bắt cá nhiều tay". Được biết, đối tượng ngoại tình của anh là những cô gái làm nhân viên văn phòng và những nữ diễn viên có ngoại hình gợi cảm.

Sau khi chuyện ngoại tình bị lộ 1 ngày, nam diễn viên càng khiến khán giả "điên tiết" khi nói về nguyên nhân ngoại tình dù đã có vợ đẹp con khôn. Cụ thể, Ken Watabe cho hay: "Quan hệ giữa tôi và vợ vẫn rất tốt đẹp. Chúng tôi vẫn có cảm xúc nồng nàn dành cho nhau. Tuy nhiên, đàn ông nào chả ham mê cái đẹp, thấy người xinh xắn đáng yêu đều muốn làm quen.

Ken Watabe và Nozomi Sasaki.

Hiện tại, Nozomi Sasaki đang không có việc gì làm, thế nên là một người chồng tôi phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con".

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, Ken Watabe đã hẹn hò cùng lúc với 6 người đẹp, trong đó có 4 sao nữ nổi tiếng là Eririka Katagiri, Takigawa Eri, Matsu Takako và Chisato Moritaka. Hành động cùng lời biện hộ cho việc ngoại tình của nam diễn viên khiến nhiều người phẫn nộ, đặc biệt là những người hâm mộ Nozomi Sasaki.

Nhiều người khẳng định Ken Watabe "không đáng mặt đàn ông", "cần bị tẩy chay" hay "ai cho anh ta cái quyền ngoại tình vì phải làm việc nuôi vợ con"...

Ken Watabe ngoại tình với Eririka Katagiri, Takigawa Eri.

Được biết, sau 2 năm hẹn hò Nozomi Sasaki và Ken Watabe quyết định kết hôn vào tháng 4/2017. Đến tháng 9/2018, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng và chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ này với truyền thông.



Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, cặp đôi vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Truyền thông Nhật Bản còn đặt nghi vấn mỹ nhân Nozomi Sasaki đã ly hôn chồng, Ken Watabe cũng đã dọn ra khỏi nhà. Nguyên nhân cả 2 rạn nứt tình cảm là do không hòa hợp chuyện chăn gối, tính cách và quan điểm hôn nhân.

Liên quan đến vụ việc, Nozomi Sasaki hiện vẫn giữ im lặng, tuy nhiên cô đã xóa bỏ mọi ảnh, bài viết đăng trên Twitter.

