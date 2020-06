Chê vợ vòng 1 `lép kẹp`, chồng ra ngoài ngoại tình với gái đứng đường

Tôi và chồng kết hôn đã được 4 năm và có một cậu con trai 1 tuổi. Vợ chồng tôi làm công ăn lương nên kinh tế gia đình cũng chỉ ở mức bình thường như biết bao người khác.



Từ hồi yêu nhau đến giờ, chúng tôi đi đâu cũng bị mọi người trêu đùa là đôi đũa lệch. Nguyên nhân bởi anh cao lớn, cơ thể vạm vỡ trong khi tôi dáng người thấp bé, cao chưa tới 1m55.



Tuy nhiên ngày xưa, anh theo đuổi tôi cũng chính vì lý do tôi "nấm lùn" nhìn dễ thương. Đến khi lấy nhau, mấy năm qua cuộc sống cả hai vẫn trôi qua êm đềm, vui vẻ và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.



Vì dáng người nhỏ nên vòng 1 của tôi cũng khá khiêm tốn. Thậm chí cả khi đẻ xong, vòng 1 của tôi cũng chẳng cải thiện mấy mà còn bị nhăn nheo, xập xệ thấy rõ. Tôi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ vợ chồng nên đang theo học các lớp massage để lấy lại vòng ngực rắn chắc như xưa.





Ảnh minh họa.

Thế nhưng thời gian gần đây, rất nhiều đêm hai đứa đang mặn nồng ân ái, chồng trượt tay lên ngực tôi bỗng thất thần, thở dài rồi nhíu mày. Tôi biết anh "mất hứng", vì sau đó anh cũng chẳng mặn mà, chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng dần thưa thớt và nguội lạnh.



Tôi phát hiện khi ra ngoài cùng vợ, anh hay say mê ngắm nhìn, dán mắt vào vòng 1 bốc lửa của những cô gái khác. Nhiều lúc, tôi rất ngượng và xấu hổ nhưng không biết phải nhắc anh thế nào.



Thế nhưng, chuyện này chưa sốc bằng việc tôi phát hiện anh có nhân tình bên ngoài. Kinh khủng hơn, người anh cặp kè lại là gái đứng đường, từng qua tay rất nhiều người nhưng bù lại cô ta sở hữu bộ ngực vô cùng lớn. Tôi biết, anh làm gì có điều kiện mà dụ dỗ được hotgirl.

Ảnh minh họa.

Đau đớn hơn, khi tôi chất vấn, anh thẳng thừng thừa nhận và còn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu vợ. Anh nói: "Em nhìn lại mình đi, ngực đã nhỏ lại nhăn nheo. Anh chẳng có tí cảm hứng nào khi gần gũi với em hết. Anh nói thẳng, em mà không đi nâng ngực thì đừng trách anh gái gú bên ngoài. Chịu đựng bao năm qua với anh là quá đủ rồi".



Anh nói xong quay ngoắt bỏ đi, bỏ lại tôi chết lặng trong đau đớn. Nước mắt trào ước đẫm, tôi không biết phải làm gì. Cả đêm đó anh không về, tôi chỉ biết một mình ôm con lặng lẽ khóc.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ