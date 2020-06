Tiết lộ thân thế chồng đại gia của Phanh Lee: Là tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ, đã có 1 đời vợ

Theo thông tin từ chính nữ diễn viên tiết lộ, ngày hôm nay 20/6, Phanh Lee (tên thật là Lê Phương Anh) sẽ chính thức trở thành vợ người ta bằng một đám cưới tổ chức tại bờ biển Đà Nẵng.



Dù công khai có người thương được một thời gian nhưng ngay cả khi tổ chức ăn hỏi dân tình vẫn không hay biết danh tính chồng sắp cưới của Phanh Lee.

Bức ảnh hôm ăn hỏi nữ diễn viên cách đây 10 ngày



Bất ngờ hôm nay, hình ảnh hôm ăn hỏi tổ chức cách đây 10 ngày được chia sẻ lại và ngay lập tức dân mạng đã tìm ra profile của ông xã Phanh Lee.



Người đàn ông được nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" giữ bí mất bấy lâu chính là Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1986), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Empire Group - chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng). Anh là con trai Chủ tịch HĐQT tập đoàn ông Nguyễn Đức Thành.

Phanh Lee chưa từng lộ mặt chồng sắp cưới



Xuất thân không phải dạng vừa đâu nhưng Nguyễn Thành Nam chưa từng xuất hiện trên truyền thông. Mọi sự kiện công khai hình ảnh đều do các Phó tổng Giám đốc phụ trách.

Một số thông tin tiết lộ, Nguyễn Thành Nam được cho là từng kết hôn với một nữ doanh nhân tên Hiền, người từng đứng ra mời được Cristiano Ronaldo sang Việt Nam quảng bá cho dự án của tập đoàn này.

Nữ diễn viên khoe địa điểm tổ chức đám cưới

Được biết đám cưới của Phanh Lee được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đà Nẵng, thuộc sở hữu của tập đoàn nhà Nguyễn Thành Nam.



Trong suốt thời gian yêu đương cả Phanh Lee và chồng sắp cưới đều tỏ ra kín tiếng. Cô chỉ thường xuyên cập nhật hình ảnh và những dòng trạng thái cho thấy bản thân đang ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc.



Ngày 5/5, lần đầu tiên nữ diễn viên khoe ảnh được cầu hôn khi đăng tải bức ảnh nắm tay bạn trai đeo chiếc nhẫn kết bằng cỏ kèm dòng trạng thái: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And I say yes! (Tôi đồng ý)".

Phanh Lee sinh năm 1990, là một nữ diễn viên khá nổi với giới trẻ Hà thành. Cô từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Một số bộ phim cô góp mặt được khán giả yêu mến như Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào, Yêu thì ghét thôi...



