Chồng qua đời vì COVID-19, vợ đến bệnh viện làm thủ tục mới vỡ lẽ bị 'cắm sừng' từ lâu

Câu chuyện bi hài thời COVID-19 này xảy ra ở thành phố Mansoura (Ai Cập).

Theo Hauterfly, trước đó, một nam bệnh nhân tên là A.A.R. được đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Al Sadr của thành phố Mansoura (Ai Cập) trong tình trạng viêm phổi rất nặng kèm theo nhiều bệnh nền.

Nghi ngờ bệnh nhân mắc COVID-19, các bác sĩ tại bệnh viện này đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh và kết quả không nằm ngoài dự đoán, người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó không lâu, khi các bác sĩ còn chưa kịp xét nghiệm khẳng định lần nữa thì bệnh nhân này đã qua đời.

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Mansoura (Ai Cập) đang chăm sóc cho bệnh nhân

Bệnh viện thông báo sự việc cho vợ và gia đình bệnh nhân. Trong khi đến bệnh viện làm thủ tục và hoàn thiện các giấy tờ cần thiết cho người chồng quá cố, người vợ mới bàng hoàng phát hiện sự thật về người chồng và mối quan hệ hôn nhân của mình.

Cụ thể, tại bệnh viện, người vợ gặp một phụ nữ khác, 32 tuổi, đến nói với các bác sĩ rằng chồng cô ta vừa qua đời vì COVID-19 vì vậy cô ta cần phải được xét nghiệm kiểm tra xem có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Sau khi các bác sĩ đối chiếu, xác minh thông tin, mọi việc mới vỡ lở ra rằng người "chồng" qua đời vì COVID-19 mà người phụ nữ này nhắc tới chính là anh A.A.R.



Vợ anh A.A.R. "giận tím người" khi phát hiện đã bị chồng "cắm sừng" từ lâu. Anh này nhận người nhân tình là vợ và hứa hẹn đủ điều. Ngay cả những chuyến "đi công tác" của anh ta trước đây cũng chỉ là cú lừa hòng che mắt vợ.

Được biết, sau khi vỡ lẽ mọi chuyện, 2 người phụ nữ đã "đấu khẩu" ầm ĩ cả bệnh viện. Cuối cùng người vợ tuyên bố "Game over! Tôi thậm chí không muốn nhìn anh ta!" và bỏ về, không thèm làm thủ tục cho người chồng quá cố nữa. Mãi tới 2 ngày sau, họ hàng của người chồng đành phải đến bệnh viện làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết.

Đáng chú ý, sau đó, người "vợ hai" đã được xác định dương tính với viurs SARS-CoV-2 và bị cách ly trong bệnh viện.

Trước đó, dư luận nước Anh cũng từng xôn xao về một "phi vụ" ngoại tình bị vỡ lở vì COVID-19. Theo The Sun, một doanh nhân Anh gần 40 tuổi nói với vợ là đi công tác ở trong nước nhưng thực chất lại cùng người tình đi du lịch đến tận nước Ý. Thời điểm đó, Ý đã có ca nhiễm COVID-19 nhưng chưa bị phong tỏa toàn quốc.

Sau khi trở về Anh, người đàn ông xuất hiện các triệu chứng giống COVID-19. Ông ta đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sợ bị lộ chuyện ngoại tình, ông ta tiếp tục nói dối vợ là bị lây nhiễm ở Anh. Tuy nhiên, khi khai báo với các quan chức y tế, ông ta đã thú nhận mình lây nhiễm khi đi Ý với người tình nhưng không tiết lộ danh tính người này.

Người vợ sau đó đã tự cách ly mình trong căn nhà sang trọng của họ ở miền bắc nước Anh và vẫn không biết mình bị lừa dối.

Kiều Đỗ (t/h)