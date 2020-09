Lo sợ vợ lại sinh con gái, gã chồng lạnh lùng rạch bụng để... kiểm tra cho chắc

Your browser does not support HTML5 video.

Xuất hiện clip bố chồng bị bắt quả tang cùng con dâu trong nhà nghỉ gây xôn xao dư luận

Gần đây trên mạng xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh người mẹ chồng sau nhiều ngày mai phục đã bắt quả tang chồng mình cùng con dâu út đang " không mặc gì "trong nhà nghỉ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.