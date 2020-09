Phẫn nộ khi biết nguyên nhân gã chồng tàn độc sát hại vợ bầu rồi dàn dựng thành tự tử

Theo thông tin từ Sina, ngày 4/9 vừa qua Tòa án huyện Lộc Ấo, thành phố Chu Khẩu ( Trung Quốc ) đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết vợ bầu rồi dàn dựng thành tự tử, nghi phạm là Miêu Kiến Vĩ.

Miêu Kiến Vỹ năm nay 37 tuổi, đã kết hôn 10 năm và có 3 cô con gái. Vào thời điểm bị sát hại, vợ Miêu đang mang thai ở tháng thứ 7. Khoảng 6h50 ngày 29/10/2019, Miêu đưa 3 con gái đi học rồi về nhà ngủ, đến khoảng 8h cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Trong cơn tức giận, gã đã đẩy vợ ngã ra giường, dùng tay trái bóp cổ còn tay phải bịt mũi và miệng nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Miêu dùng ngón tay vợ mở khóa điện thoại, chuyển hơn 5000 NDT (17 triệu VND) vào tài khoản của mình, lấy luôn cả thẻ ngân hàng của nạn nhân. Sau đó, gã chồng máu lạnh dàn dựng thành vụ vợ mình tự tử.

Nghĩ là làm, Miêu Kiến Vĩ dùng một sợi dây quấn quanh cổ vợ, sau đó thản nhiên đến Bệnh viện đón người thân. Đến chiều, Miêu rủ nhóm bạn về nhà rồi giả vờ khóc toáng lên khi thấy vợ treo cổ.

Nghĩ con gái không có lý do gì để tự sát, bố mẹ nạn nhân đã đến nhà vợ chồng Miêu Kiến Vĩ ngày 30/10/2019 và quyết định báo cảnh sát. Tuy nhiên, gã chồng lươn lẹo liên tục phủ nhận trong lần thẩm vấn đầu tiên.

Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân đang mang thai 7 tháng, chỗ treo cổ cao hơn mặt đất 5m nên điều này là không thể. Biết khó mà trốn tội, Miêu đã thừa nhận tội ác của mình trong lần thẩm vấn thứ 2.

Trong phiên tòa xét xử ngày 4/9, gã liên tục nhấn mạnh chính sự nóng giận nhất thời là nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, bố mẹ nạn nhân cho biết, động cơ giết người của Miêu là do vợ gã đang mang thai con gái, trong khi 3 đứa đầu cũng là con gái.

Thế nhưng, Miêu Kiến Vĩ khai nhận, nguyên nhân giết vợ là do cô không trả tiền viện phí cho mẹ mình. Nguyên nhân này không được chấp nhận bởi thời điểm xảy ra vụ án, 2 vợ chồng Miêu đều có việc làm ổn định, bản thân nghi phạm vẫn còn 30.000 - 40.000 NDT (101 triệu - 136 triệu VND) tiền tiết kiệm.

Vì sợ gia đình vợ biết chuyện sẽ lấy lại hết tiền nên Miêu đã chuyển hết tiền nạn nhân, cầm thẻ đến ngân hàng rút vì đã biết mật khẩu.

Theo đó, bố mẹ vợ đã yêu cầu Miêu Kiến Vĩ bồi thường hình sự và dân sự, cấp dưỡng cho 3 đứa con nạn nhân tổng cộng 1,1 triệu NDT (3,7 tỷ VND).



Tại phiên tòa 4/9, Miêu Kiến Vĩ vẫn không hề ăn năn hay hương xót cho 3 đứa con nhỏ và gia đình vợ. Hắn liên tục nhấn mạnh mình không cố ý giết người mà là do nóng giận nhất thời.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ