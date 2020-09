Chồng Shark Liên là ai, hé lộ cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng `nữ hoàng cá mập`

Chồng Shark Liên là ai?

Dù khá kín tiếng về đời tư thế nhưng hầu hết mọi người trong giới đều biết được chồng của Shark Liên chính là ông Lê Toàn. Cả hai kết hôn và có với nhau 4 người con. Chính ông Lê Toàn cũng là người đã sát cánh bên Shark Liên từ những ngày đầu bà lập nghiệp, họ cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển hưng thịnh của AAA.

Shark Liên cùng ông xã hạnh phúc bên cháu ngoại

Ông Lê Toàn không chỉ là người trợ thủ đắc lực của bà trên thương trường mà còn là người chồng, người bạn tri kỷ, sẵn sàng bên cạnh chia sẻ khó khăn vất vả với người vợ của mình. Hiện cả hai đều đã lên chức ông bà ngoại và chính tổ ấm viên mãn này đã giúp cho bà Đỗ Liên tiếp tục bôn ba chốn thương trường.

Có thể nói, nhờ sự đồng lòng của hai vợ chồng Shark Liên đã giúp cho AAA cùng nhiều doanh nghiệp do bà làm chủ đều có một chỗ đứng vô cùng vững chắc trên thị trường và mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ mỗi năm.

Nhờ sự đồng lòng mà cả hai cùng nhau giúp cho AAA ngày càng phát triển

Cả hai cùng có niềm "đam mê" với các hoạt động xã hội

Sau nhiều thập kỷ lăn lộn chốn thương trường, cả hai đã tích lũy cho mình được khối tài sản không hề nhỏ. Nhiều năm qua, nữ doanh nhân cùng với ông xã của mình không ngừng tham gia vào các hoạt động xã hội . Bà đã triển khai hơn 100 đợt thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo. "Nữ cá mập" không ngần ngại bỏ ra số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng để giúp Trẻ em nghèo có cơm ăn áo mặc và được học hành tử tế. Trong đó, nổi bật là các chương trình Nhà sạch đón Tết (liên tục từ năm 2014 – nay), Ngày Nelson Mandela, Tiếp sức đến trường, Xuân nơi Đảo xa…

Vào năm ngoái, bà Đỗ Liên cũng đã nhận lời làm Chủ tịch của Chuối Dự án Sứ mệnh - Shark Tank The Purpose nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội , chung tay giúp đỡ trẻ em ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn có điều kiện để tiếp cận với tri thức công nghệ.

Shark Liên cùng ông xã là doanh nhân Lê Toàn có niềm đam mê với các hoạt động thiện nguyện

Bà Liên từng chia sẻ rằng: “Tôi và chồng tôi đã có nhiều chuyến đi tới miền cao của Tổ quốc. Những gì mà mọi người thấy qua hình ảnh chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của các em ở vùng cao. Tôi tới đó và không hiểu vì sao các em lại có thể vượt qua những khó khăn như vậy. Khi chị Lê Hạnh, Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam đề xuất tôi làm Chủ tịch dự án này, tôi sẵn sàng nhận lời. Vì đến được với trẻ em nghèo, mang tri thức đến cho các em nhỏ là tiêu chí và định hướng của tôi. Tôi muốn đem những điều tôi có, những may mắn của mình để chia sẻ với các em nhỏ ở vùng cao. Khi lên đó, tôi thấy các em chưa được tiếp xúc, mà mới chỉ mường tượng Công nghệ là điều gì đó rất xa vời. Tôi hy vọng, các anh, chị, các bạn cùng chúng tôi đóng góp công nghệ để trẻ em ở vùng cao không bị bỏ lại phía sau”.

Đến 17/6 năm ngoái, dự án này đã nhận được cam kết trao tặng hơn 200 bộ máy tính với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng để phục vụ cho việc dạy và học ở những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn. Cùng với đó là số tiền 6.500 USD và 270 triệu đồng thu được từ đêm tiệc “Shark Tank Night - The Purpose” - chương trình đấu giá trao tặng máy tính cho trẻ em nghèo.

Cả hai cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn

Ở nhà là vợ chồng, trên thương trường lại chính là đối tác

Vào năm ngoái, vợ chồng bà Đỗ Liên vướng phải những lùm xùm về việc nước sạch sinh hoạt của Công ty CP nước mặt sông Đuống được Thành Phố Hà Nội mua lại với giá cao gấp đôi để cung cấp cho người dân. Bà Đỗ Liên, Chủ tịch HĐQT Aqua One từng khẳng định công ty của bà được đầu tư công nghệ hiện đại, toàn bộ các trang thiết bị đều được nhập khẩu từ châu Âu, cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Truyền thông trong nước lúc bấy giờ cũng đưa tin cho thấy, tối ngày 25/3, tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Tập đoàn Aone Deutschland AG của Đức và Công ty cổ phần nước AquaOne của Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc tối ưu hoá và vận hành các nhà máy nước của Tập đoàn Aone Deutschland AG với giá trị 100 triệu USD. Dự án liên doanh giữa AquaOne và Aone Deutschland AG là minh chứng cho thấy tình hữu nghị và sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Đức.

Tập đoàn Aone Deutschland AG (Đức) và Công ty cổ phần nước AquaOne (Việt Nam) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với giá trị 100 triệu USD tối 25/3/2019

Được biết, Công ty Cổ phần nước AquaOne là một trong những cổ đông chính của Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống và đầu tư, xây dựng, phát triển Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo trang Toquoc.vn đưa tin, Tập đoàn Aone Deutschland AG là một doanh nghiệp đến từ Đức, Chủ tịch của tập đoàn này cũng chính là chồng của Shark Liên - ông Lê Toàn. Trước đây ông từng có thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Đóng tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu. Như vậy có thể thấy đối tác về công nghệ nước sạch của bà Liên cũng chính là chồng của bà.

Báo Dân Việt cũng đưa tin thêm, Tập đoàn Aone Deutschland AG cũng không chỉ liên kết với Aqua One của Shark Liên để triển khai dự án nhà máy nước mặt Sông Đuống. Quan hệ giữa hai doanh nghiệp của vợ chồng Shark Liên - ông Lê Toàn còn được xem là lâu dài, bền chặt và đang thể hiện được tiềm năng có thể thâu tóm được thị trường nước sạch và xử lý chất thải của Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước.





Theo Phương Hoa/SKCĐ