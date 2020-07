Chồng suốt 10 năm `cạch mặt` nhà vợ chỉ vì một chai rượu

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 15 năm và có 2 cậu con trai nhỏ. Chồng tôi công việc ổn định, nhưng có một tật xấu là rất thích chè chén nhậu nhẹt. Hồi mới lấy nhau, trong một lần say rượu anh lái xe đâm vào một người già, phải đền bù đến gần trăm triệu.

Ảnh minh họa.



Cách đây 10 năm, trong một lần về quê vợ ăn giỗ ông, anh chở mẹ con tôi bằng xe máy (khi ấy chúng tôi mới chỉ có 1 cậu con trai). Đoạn đường 70km anh đi khá nhanh làm tôi phát hoảng. Bình thường, chúng tôi hay về quê chơi 2-3 ngày, nhưng đợt đó anh có việc bận nên bảo chỉ về ăn giỗ 1 ngày rồi đi.



Bố mẹ biết chúng tôi phải đi ngay nên không muốn cho anh uống rượu vì lát còn phải chở vợ và con nhỏ. Do đó, ông bà xếp cho hai vợ chồng ngồi chung với mấy mâm bác gái, cho ăn trước còn có thời gian nghỉ ngơi.



Thế nhưng, điều này khiến chồng tôi hiểu nhầm và tỏ ra tự ái. Thấy bố mẹ xếp ngồi mâm đàn bà không rượu không bia, chồng cho rằng ông bà đang coi thường mình. Vì tức giận nên anh không ngồi anh một chỗ mà đi khắp nơi mời rượu một người, uống theo kiểu "không say không về".

Ảnh minh họa.



Anh uống quá nhiều đến nỗi ngồi còn không vững, bố tôi hoảng quá liền chạy lại giành lấy cốc rượu trong tay anh. Mọi người biết ý nên cũng tản ra về, không uống nữa. Chồng tôi lại khác, sẵn hơi men trong người, anh đứng lên tuyên bố rằng bố mẹ vợ coi thường anh. Sau đó, anh đùng đùng lấy xe về Hà Nội ngay lập tức khiến mọi người hoảng hốt cản lại nhưng không được.



Từ đó, anh không về cũng không hỏi han bố mẹ vợ nửa câu. Đám cưới anh trai, bố mẹ tôi gọi điện cho anh nhưng anh không tới mà cũng chẳng hỏi han gì. Gần đây, bố tôi ốm nặng. Ông tha thiết muốn ăn một mâm cơm có đầy đủ thành viên trong nhà, nghe thế nước mắt tôi rưng rưng.

Your browser does not support HTML5 video.

