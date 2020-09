Chồng đùng đùng trách mắng khi thấy mẹ vợ gói cả nồi lẩu thừa mang về

Tôi lấy chồng mới được nửa năm và chưa có con. Năm nay tôi 24 còn chồng 27, chúng tôi quen biết và đến với nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Dù cùng quê, nhưng anh lại lớn lên ở thành phố, bởi bố mẹ anh lên làm ăn kinh tế đã lâu, kinh tế khá giả và mua nhà luôn trên đó. Con tôi sinh ra lớn lên ở nông thôn, bố là công nhân còn mẹ là giáo viên tiểu học.

Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi tiền bạc vốn khó kiếm nên phải luôn biết cách sống tiết kiệm, dành dụm vì đâu biết mai này thăng trầm, ốm đau bệnh tật ra sao. Dù tiết kiệm nhưng gia đình tôi vẫn sống đầy đủ vì không phải là tằn tiện, chi li.

Khi tôi lấy chồng, bố mẹ tặng cho 1 cây vàng làm vốn, còn bố mẹ anh mua luôn cho căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Vì thế, nếu so sánh thì gia đình tôi lép vế hơn rất nhiều. Tôi luôn cố gắng sống chu toàn 2 bên, thường xuyên mua quà, thăm hỏi bố mẹ chồng nên ông bà cũng ưng ý lắm.

Tuy nhiên, mức lương đi làm của chồng là bao nhiêu tôi cũng không hề biết. Tiền điện nước, dịch vụ linh tinh là do tôi chi trả, thi thoảng anh mới đưa 1-2 triệu để mua đồ ăn hay về nội, nhưng cả tháng mới được một lần như thế. Tôi không biết anh dành tiền làm gì hay tiêu hết rồi, tôi cũng không dám hỏi vì anh khá khó tính, sợ lại cáu gắt với tôi.

Tuần vừa rồi, tiện xe của họ hàng nên mẹ tôi từ quê lên chơi. Bà mang theo đủ thứ đồ như gạo, rau, gà, vịt, cá... cho vợ chồng tôi. Bà tính chơi một ngày rồi hôm sau về luôn, bởi ở quê còn khá nhiều việc, để ông ở nhà cơm nước một mình bà cũng không yên tâm.

Vậy là tối đó, vợ chồng tôi đưa bà đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì một nhóm mấy người bạn đại học của chồng cũng tới ăn, ngồi bàn ngay cạnh. Tình cờ gặp nhau, chồng mời họ ngồi chung luôn vì vốn hồi xưa cũng chơi với nhau khá thân thiết.

Anh và hội bạn hầu như chỉ uống rượu, ăn mấy món lai rai nên khi thanh toán cả nồi lẩu còn nguyên. Mẹ tôi thấy vậy cứ xuýt xoa vì tiếc của, gọi ra không ai ăn thì phí. Sau đó, bà hỏi nhân viên xin túi nilon rồi gói mang về. Nhân viên cũng nhiệt tình, cho hết đồ vào những hộp xốp nhỏ, nước lẩu thì cho vào túi để bà dễ cầm.

Chồng có vẻ không hài lòng, nhưng có bạn bè ở đó nên chỉ lặng lẽ thanh toán tiền rồi cùng nhóm bạn sang quán khác uống nước, mặc mẹ con tôi ở lại gói đồ ăn.

Ngày hôm sau, mẹ tôi về quê, thức ăn hôm qua mang về bà vẫn đề trong tủ. Khi thấy tôi định mang ra nấu thì chồng đay nghiến: "Mang về thì ăn hết một mình đi, không hết thì gói về quê. Lần sau đừng làm tôi mất mặt như thế nữa. Cứ như kiểu chưa bao giờ lên thành phố vậy".





Anh còn nói nhiều lời nặng hơn thế, thậm chí chê bai, đá xoáy gia đình tôi. Tôi thấy mẹ chẳng làm gì sai, tiền mình trả rồi, không ăn thì mang về cho đỡ phí của. Thế nhưng anh lại chê hành động mẹ con tôi kém sang, khiến anh mất hết mặt mũi trước bạn bè và nhân viên nhà hàng.

Cả tuần nay, anh cứ cau có, mặt nặng mày nhẹ với tôi. Không khí trong nhà ngày càng bức bối, tôi phải làm sao đây?

