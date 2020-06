Chồng treo giá 200 triệu cho vợ và nhân tình nếu ai có thể đẻ được

Tôi và chồng kết hôn đã được hơn 3 năm. Dù chẳng kế hoạch gì nhưng chúng tôi mãi vẫn chẳng thể có con. Tôi cũng đã đi khám ngược xuôi, chạy hết chỗ này đến nơi khác nhưng đều nhận kết quả bình thường. Thế nên, tôi vẫn mãi không hiểu lý do tại sao mình mãi chẳng thể có bầu.



Nhiều lần tôi muốn bảo chồng đi khám nhưng lại sợ anh tự ái. Anh là con trai trưởng trong nhà nên áp lực càng lớn. Thời gian đầu mới làm dâu, mọi chuyện còn bình thường nhưng từ năm 2 trở đi, đợi mãi vẫn thấy bụng tôi im lìm thì nhà chồng thái độ ra mặt, liên tục nói bóng gió, mắng nhiếc và chì chiết tôi.



Đau đớn hơn, mẹ chồng còn chán ghét tôi ra mặt. Nhiều lần, tôi chỉ biết ôm mặt lặng lẽ khóc khi bà nói tôi "gỗ mục", nếu không đẻ được thì hãy buông tha cho chồng để anh đi tìm người khác đẻ cháu cho bà.

Ảnh minh họa.



Sau những lần buồn bã, tôi lại tự xốc lại tinh thần và an ủi rằng, ít ra tôi vẫn còn chồng bên cạnh. Dù mẹ chồng thái độ nhưng anh chưa bao giờ trách móc tôi về việc con cái. Thế nhưng, mọi ảo tưởng của tôi đã sụp đổ khi phát hiện chồng có nhân tình.



Bồ của chồng trẻ hơn tôi vài tuổi. Cô ta là nhân viên bình thường, quê ở vùng cao nhưng lại khá xinh xắn và sành sỏi. Từ ngày quen chồng tôi, cô ta lên đời thấy rõ: Có xe đẹp, điện thoại mới, ăn mặc cũng đẹp đẽ hơn hẳn. Vậy là mấy tháng qua, chồng giấu diếm tôi đi nuôi nhân tình . Bảo sao khi về nhà anh lại luôn phớt lờ với mọi chuyện như thế.



Tôi đau đớn vô cùng, cảm thấy niềm tin như vỡ vụn. Không chịu được cảnh chung chồng, tôi bắt anh chọn lựa. Đáp lại, anh mắng tôi té tát, nói tôi đã không đẻ được lại còn không biết điều. Chồng thậm chí còn nói thẳng với tôi rằng, nếu không chịu nổi có thể thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà, anh tuyệt đối không giữ.

Ảnh minh họa.



Tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn quá nhiều nên không thể bỏ đi. Và nếu tôi đi như thế, chẳng khác gì tạo cơ hội cho nhân tình được công khai bên cạnh chồng hay sao. Vì thế, tôi chỉ dám trách đời mình quá bạc bẽo, chỉ việc sinh con đẻ cái cho chồng mà mãi vẫn chưa làm được.



Hôm sau tôi tìm gặp chồng, bảo anh sẽ đi cắt thuốc về uống để sớm sinh con. Tưởng anh sẽ động viên tôi thế nào, ai ngờ chồng thốt ra câu khiến tôi điếng người: "Khi nào đẻ được rồi nói. Tôi cũng không vô tâm đâu. Bây giờ cô và Mai (nhân tình) ai đẻ được con trước, tôi sẽ cho luôn 200 triệu".



Lời nói bạc tình của anh như cứa vào tim tôi. Anh lấy tôi về chỉ để đẻ thôi sao. Và từ bao giờ, anh có thể lấy vị thế của một người vợ ra mà nói ngang hàng với "tiểu tam" như thế?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ