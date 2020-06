Đêm tân hôn vừa cởi quai áo ngủ của vợ, chồng tức giận đùng đùng xô cửa bỏ đi

Tôi năm nay 27 tuổi. Năm 18 đầu đời, tôi từng có một mối tình vô cùng mãnh liệt. Ngày ấy, tôi là một cô gái nhiệt tình, nóng bỏng , đã yêu ai là yêu hết mình và cho đi hết thảy không hề hối tiếc. Chúng tôi bên nhau 6 năm, coi nhau như người thân trong nhà và gần như chắc chắn một cái kết sẽ đến với nhau.



Để kỷ niệm 5 năm yêu nhau, tôi đã xăm tên và ngày tháng năm sinh của người cũ lên khuôn ngực của mình. Khi biết món quà này, người ấy đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Thế nhưng, chỉ một năm sau đó, anh ta say mê người khác và đá tôi không thương tiếc.



Đau đớn vì tình cảm 6 năm không bằng lời mặn nồng vài tháng, mỗi lần nhìn vào hình xăm trước ngực tôi lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Tôi quyết định đi xóa hình xăm, thế nhưng trước ngực lại được thay thế bằng một vết sẹo dài đáng sợ.

Mỗi lần soi gương nhìn vết sẹo là một lần tôi tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Đây cũng là lý do hơn 2 năm trời tôi không dám mở lòng với một ai. Mãi tới đầu năm nay, gia đình giục giã mãi tôi mới quyết định đi xem mặt và quen anh.



Anh là một người đàn ông ít nói, trưởng thành. Anh cũng từng đi qua 2 mối tình đổ vỡ, không còn tin tưởng vào tình yêu nên phải nhờ đến mai mối. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Nhiều lần, tôi cũng dò hỏi anh và biết được anh là người đàn ông có tư tưởng hiện đại, bao dung không quan tâm đến quá khứ của vợ.



Tôi thở phào, nhưng mỗi lần nhìn vết sẹo lại cảm thấy lo. Nhìn vào ai cũng biết được ngay đây là do xóa xăm để lại. Chính vì thế, tôi không muốn cùng anh gần gũi trước hôn nhân, phải đợi đến khi "ván đã đóng thuyền" rồi, tin tưởng anh sẽ chấp nhận được.

Cuối cùng, ngày cưới của chúng tôi cũng đến. Tôi rất hồi hộp và cũng mong chờ cho đêm tân hôn, vì đây là lần đầu tiên tôi và anh gần gũi. Tôi cũng rèn trước cách nói lý do và tâm trạng khi chia sẻ chuyện xưa cùng chồng để anh có thể hiểu và cảm thông cho tôi. Tuy nhiên, vừa kéo dây áo ngủ xuống, chồng liền nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng, sau đó đứng dậy tông cửa bỏ đi.



Anh đi suốt 1 ngày, đến tối hôm sau mới trở lại. Anh nhìn tôi lạnh nhạt, thậm chí còn coi tôi như người vô hình. Khi nói chuyện thẳng thắn, anh bảo không quan tâm đến quá khứ của tôi là thật. Tuy nhiên, đấy là những điều "khuất mắt" chứ cứ hiện hữu như vậy anh không thể nào chịu nổi.



Tôi bế tắc từ ngày kết hôn đến giờ, không biết phải làm sao. Chúng tôi mới cưới nhau, tôi không muốn phải đi đến kết cục đổ vỡ.

