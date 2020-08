Chồng hí hửng vui mừng khi biết tôi nhận lời 'cặp kè' với sếp già lắm tiền

Điều tôi cảm thấy hối hận nhất trong thời điểm này có lẽ là đã không nhìn rõ được bản chất của chồng. Ngày còn tán tỉnh, anh luôn tỏ ra lịch thiệp chu đáo, quan tâm tôi từng ly từng tí. Một cô gái 'tình trường eo hẹp' như tôi đã nhanh chóng bị xiêu lòng. Thế nhưng khi cưới về sống chung dưới một mái nhà, tôi mới ngỡ ngàng khi biết được con người thật của anh.



Anh là người đàn ông thiếu chính kiến, không có năng lực, không chí tiến thủ. Bởi vậy, ra trường đi làm bao nhiêu năm thì mức lương của anh vẫn chưa bằng một nửa của tôi. Đã thế, anh còn hay cằn nhằn, bất mãn, so tị với người khác.

Ảnh minh họa.



Làm đã ít tiền, anh còn có thói quen tiêu xài hoang phí, thường xuyên đốt tiền vào rượu bia, quần áo. Thậm chí đến khi tôi bầu bí, có con, chồng chẳng đưa nổi một đồng, vẫn thản nhiên ngửa tay xin tiền vợ để tiêu xài.



Đến năm 2 tuổi, con tôi bị Đến năm 2 tuổi, con tôi bị viêm phổi viêm phế quản và thường xuyên ốm vặt. Từ đó trở đi, không biết bao nhiêu đêm tôi phải thức trắng để trông con, đi chạy đôn chạy đáo từng đồng để cho con chữa bệnh.



Cho đến một ngày, chồng tôi mời đồng nghiệp và sếp về nhà ăn uống. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp sếp của chồng. Qua chồng kể tôi biết ông sếp đã gần 60 tuổi, sống một mình trong căn biệt thự lớn giữa nội thành vì đã ly dị vợ, con cái đều đã lớn có Cho đến một ngày, chồng tôi mời đồng nghiệp và sếp về nhà ăn uống. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp sếp của chồng. Qua chồng kể tôi biết ông sếp đã gần 60 tuổi, sống một mình trong căn biệt thự lớn giữa nội thành vì đã ly dị vợ, con cái đều đã lớn có gia đình và ra ở riêng.



Thời gian sau đó, tôi thấy chồng hay cằn nhằn, kêu ca về chuyện công ty cắt giảm nhân sự. Với một gã 'gà mờ' như anh, bị 'out' khỏi công ty gần như là điều chắc chắn. Tôi vẫn chưa hết lo lắng về chuyện này thì đã bị sốc tinh thần khi chồng rủ rỉ, muốn tôi đi chơi với sếp anh một lần. Anh nói, chỉ cần một chuyến đi sẽ giúp anh giữ được công việc, thậm chí còn được thăng chức, tôi cũng sẽ nhận được nhiều chỗ tốt không ngờ.

Ảnh minh họa.



Thấy tôi không đồng ý, chồng liền đổi giọng quay ra chửi bới, nói tôi là đồ 'sao chổi' vì từ ngày lấy về anh chẳng làm được việc gì nên hồn. Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên cãi vã về chuyện tiền bạc. Thấy con ngày càng ốm nặng lại chán nản gã chồng vô tích sự, tôi quyết định đi chơi với sếp anh để lấy tiền lo cho con. Khi đó, tôi đơn giản nghĩ rằng, khi có tiền rồi sẽ lập tức Thấy tôi không đồng ý, chồng liền đổi giọng quay ra chửi bới, nói tôi là đồ 'sao chổi' vì từ ngày lấy về anh chẳng làm được việc gì nên hồn. Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên cãi vã về chuyện tiền bạc. Thấy con ngày càng ốm nặng lại chán nản gã chồng vô tích sự, tôi quyết định đi chơi với sếp anh để lấy tiền lo cho con. Khi đó, tôi đơn giản nghĩ rằng, khi có tiền rồi sẽ lập tức ly hôn



Tuy nhiên, khi biết tin tôi đi chơi với sếp chồng liền vui vẻ ra mặt. Anh tự mình tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp trước mắt: Công việc thăng tiến, tiền cũng sẽ kiếm được nhiều hơn... Nhìn cảnh tượng này lòng tôi xót xa vô cùng. Tôi không thể ngờ người chồng mình đầu ấp tay gối bao năm lại có ngày khốn nạn như thế.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ