Kiên trì giúp chồng chữa bệnh khó nói, vợ đau đớn phát hiện bị chồng 'cắm sừng' với bác sĩ

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì tổ chức đám cưới, đến hiện tại đã kết hôn được 3 năm. Cả hai đều có việc làm ổn định, mua trả góp được một căn chung cư khang trang. Lúc đầu, chúng tôi tính kế hoạch 2 năm, khi mua được nhà và kinh tế ổn định thì mới sinh con. Tuy nhiên, đến khi 'thả' được 1 năm vẫn chưa thấy tin tức gì, cả 2 vợ chồng quyết định đến Bệnh viện khám.



Tại đây, chồng tôi khá sốc khi biết bản thân tinh trùng yếu nên việc có con tự nhiên là không thể. Còn tôi, Tại đây, chồng tôi khá sốc khi biết bản thân tinh trùng yếu nên việc có con tự nhiên là không thể. Còn tôi, Sức Khỏe vẫn bình thường. Thấy anh buồn bã, tôi hết lòng động viên, an ủi, cùng chồng chữa trị và lên kế hoạch thụ tinh nhân tạo vào tháng 9 tới.

C hồng tôi khá sốc khi biết bản thân tinh trùng yếu nên việc có con tự nhiên là không thể. Ảnh minh họa.



Hàng ngày, cuộc sống Hàng ngày, cuộc sống gia đình tôi rất tình cảm, dù có con muộn nhưng vợ chồng vẫn ngọt ngào như hồi mới yêu, bố mẹ chồng cũng rất hiền lành, tâm lý và yêu quý con dâu. Thế nên, tôi luôn tin tưởng vào cuộc hôn nhân này, chỉ mong chờ kết quả thụ tinh nhân tạo tới là mọi thứ sẽ viên mãn.



Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng thể biết trước được chữ 'ngờ'. Vào một ngày mưa tầm tã, vì đi làm nhưng bị ướt quần áo nên tôi quyết định về nhà và xin làm online một buổi. Bình thường, tôi toàn làm xong hết việc trên công ty rồi mới về nên ít khi động vào máy tính của chồng, cũng chẳng bao giờ có chuyện kiểm tra tin nhắn. Thế nhưng lần này, mọi thứ đã vượt quá sức tưởng tượng, khiến tôi đau đớn không thể thở nổi.



Lần qua tin nhắn facebook, tôi phát hiện anh nói chuyện với cô bác sĩ lần trước tư vấn cho chúng tôi. Lúc đầu, cả 2 chỉ đơn giản là trao đổi việc ăn uống, chữa trị, kiêng khem thế nào cho tốt. Dần dần, tần suất nói chuyện của anh với bác sĩ càng thêm dày đặc, họ tâm sự với nhau những chuyện hàng ngày, những vui buồn trải qua, sau đó là những lời lẽ nhớ nhung. Càng đọc, mắt tôi càng nhòe đi, tim như đau thắt.



Qua tìm hiểu tôi biết được cô bác sĩ kia ngoài 30 tuổi, đã ly dị chồng và có một cậu con trai. Cô ta và chồng tôi mới qua lại với nhau được khoảng hơn 1 tháng, từ những cuộc hẹn trong tin nhắn có lẽ họ đã đi nhà nghỉ tâm sự đôi ba lần. Tôi cố gắng bình tĩnh tỉ mỉ chụp lại hết các tin nhắn, cuộc hẹn, mang đi in toàn bộ. Sau đó, tôi gọi chồng về và cả ông bà bố mẹ 2 bên đến.

Tôi cố gắng bình tĩnh tỉ mỉ chụp lại hết các tin nhắn, cuộc hẹn, mang đi in toàn bộ. Ảnh minh họa.



Trước mặt đông đủ mọi người, tôi ném hết mọi thứ ra bàn, đau đớn hỏi: “Tại sao vậy anh?”, “Em đã làm gì có lỗi với anh sao mà anh lại phản bội?” Sau một lúc ngơ ngác, anh vội quỳ xuống xin lỗi. Anh nói, đấy chỉ là những rung động nhất thời, anh chưa hề nghĩ đến việc lừa dối tôi. Nghe mà chua chát, vậy những gì anh đã làm không phải lừa dối thì là gì?



Cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều khuyên tôi tha thứ, cho anh một cơ hội sửa sai. Tôi im lặng không nói gì, lang thang bước lên phòng. Cả đêm hôm ấy, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi không thể ngờ mình hết lòng hết dạ vì người ta để nhận lại toàn lừa dối và tủi nhục. Nhiều khi mình nghĩ đến việc Cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đều khuyên tôi tha thứ, cho anh một cơ hội sửa sai. Tôi im lặng không nói gì, lang thang bước lên phòng. Cả đêm hôm ấy, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi không thể ngờ mình hết lòng hết dạ vì người ta để nhận lại toàn lừa dối và tủi nhục. Nhiều khi mình nghĩ đến việc ly hôn vì chưa có con chưa bị ràng buộc, thế nhưng lại không nỡ vì thương bố mẹ mình, bố mẹ chồng, thương cho mình phận đời bạc bẽo…

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ