TAND tỉnh Thái Bình chốt lịch xét xử Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở Công an phường

Theo cáo trạng truy tố, vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thanh Giang (trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đã đưa cho bà Đinh Thị Lý. Đây là số tiền Giang đưa cho bà Lý để nhờ xin việc cho người thân.

Đường nhận lời đi tìm đòi tiền giúp Giang. Khoảng 21h ngày 17/11/2014, Đường điện cho chị Giang nói bà Lý đang ở nhà tại TP Thái Bình. Giang nhờ bạn là Lê Văn Chương (SN 1976, trú Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đi taxi về Thái Bình. Đến 0h ngày 18/11/2014 thì anh Bình đến nhà bà Lý, gặp chị Giang đang đứng ngoài cửa. Bà Lý mở cửa nhưng không cho chị Giang vào nhà.

Giang đề nghị lên Công an phường giải quyết chuyện xin việc cho cháu thì bà Lý đồng ý. Sau đó chị Giang cùng Bình, bà Lý và anh Mai Thế Duy (con bà Lý) lên Công an phường Trần Lãm làm việc.

Ngày 18/8 sẽ đưa Đường Nhuệ ra xét xử

Đến ngày 18/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đến nhà tìm bà Lý để hỏi về việc ngày 17/11/2014, bà Lý tố bị một người quen của Đường Nhuệ lấy trộm xe máy. Khi biết bà Lý cùng con trai đến trụ sở Công an phường Trần Lãm làm việc nên Đường đã đến đó.

Đường và bà Lý xảy ra cãi nhau ở trụ sở Công an phường. Đường quàng cổ tay vào cổ bà Lý. Nghĩ mẹ bị đánh, anh Duy vào can ngăn bị Đường đánh gãy xương hàm, ỷ lệ thương tật là 15%.

Cáo trạng truy tố cũng xác định Đường và Duy không có mâu thuẫn. Đường tấn công anh Duy ở trụ sở Công an trong khung giờ hành chính. Đây là hành vi có tính chất côn đồ, coi thường Pháp luật

Liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, ngày 9/8, VKSND tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can thuộc Sở Tư pháp, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do liên quan tới sai phạm trong việc làm sai kết quả đấu giá đất trên địa bàn tỉnh để giúp vợ chồng Đường Nhuệ.

Các bị can bị truy tố trong vụ án này là Vũ Gia Thành (đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình); Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên); Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Thị Dương (Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương).

Cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình xác định, trong quá trình đấu giá quyền sử dụng lô đất số 09, khu dân cư phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình diễn ra ngày 20/12/2019, các bị can là cán bộ 2 sở trên đã “nể nang” bị can Nguyễn Thị Dương để làm thay đổi kết quả đấu giá.

