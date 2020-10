Chrono 2020: Nhạc hội từ thiện quy tụ nhiều thần tượng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của học sinh CNN

Sự kiện “Chrono 2020” được tổ chức bởi Câu lạc bộ CNN SHINE dưới sự quản lý của trường Trung học Phổ thông (THPT) CHUYÊN NGOẠI NGỮ - Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội.

Trong khi đó, bệ đỡ của CNN Shine chính là THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội - là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, trường còn được biết đến là ngôi trường của những hoạt động ngoại khóa nổi bật, mang bản sắc riêng và có tính giáo dục cao.

Đêm nhạc Chrono 2020 đánh dấu 12 phát triển của câu lạc bộ CNNShine. CNNShine là câu lạc bộ hoạt động xã hội đầu tiên và duy nhất của trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ đồng thời là CLB hoạt động xã hội duy nhất của trường với tỷ lệ 50% học sinh trường nộp đơn tham gia và CLB. Năm 2009, CNNShine còn được trao tặng giải thưởng Chim én cho Nhóm Triển Vọng trong lĩnh vực hoạt động xã hội.

Với hành trình hơn 1 thập kỷ hoạt động, câu lạc bộ đã để lại rất nhiều dấu ấn - đó là các dự án bán hàng gây quỹ từ thiện xuyên suốt trong các năm học, là đêm nhạc hội Chrono thường niên với ý nghĩa đơn giản là hoạt động phi lợi nhuận và hướng tới cộng đồng. Mỗi hoạt động của nhóm đều có mục đích chung đó là các bệnh nhân nghèo. Nhóm hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của những người quan tâm chung tay vì lợi ích cộng đồng, sống một cuộc đời ý nghĩa.

Chrono 2020 được tổ chức vào cuối tuần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, khán giả tham dự nhất định sẽ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Nếu thứ 7 này bạn chưa có kế hoạch thưởng thức trời thu Hà Nội ở đâu, hãy note ngay vào lịch Chrono 2020 của trường THPT CNN nhé:

Địa chỉ: Trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng Palace - 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian: 18h00, Thứ bảy, 24/10/2020

Cách đăng ký:

Link vé (Yêu cầu điền email để được truy cập): bit.ly/Chrono2020

Fanpage: https://www.facebook.com/cnnshine

Instagram: https://www.instagram.com/cnnshine/