Chu cấp hơn 2 tỷ cho nhân tình nuôi con, 4 năm sau chàng trai phát hiện mình chỉ là `dân đổ vỏ`

Dù năm nay mới 30 tuổi, Huy đã là một người đàn ông vô cùng thành đạt khi làm Tổng giám đốc công ty của gia đình . Nhà chỉ có duy nhất một cậu con trai nên tất cả cơ ngơi gây dựng bố mẹ đều để hết cho Huy.



Tuy nhiên, cách đây 4 năm trong một lần đi nhậu nhẹt với bạn bè, Huy đã uống quá chén và xảy ra tình một đêm với Mai. Mai vốn là gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học, vừa mới ra trường. Dù không phải gái phố nhưng Mai lại rất xinh đẹp, nhanh nhẹn và sành sỏi, thường được nhiều thiếu gia có tiền mời đi chơi.



Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như 2 tháng sau, Mai bất ngờ tìm được số điện thoại của Huy và thông báo về việc bản thân đã có thai. Khi đó, vì sắp lấy vợ nên Huy thẳng tay gửi cho Mai 200 triệu và yêu cầu phá thai. Thế nhưng, cô nàng không đồng ý, nói đứa con là tất cả những gì mình có và hứa hẹn, chỉ cần Huy chu cấp tiền hàng tháng thì sẽ không bao giờ làm phiền đến anh.

Tin đó là con mình nên Huy cũng không nỡ bắt ép. Thậm chí, trước khi tổ chức đám cưới với người vợ hiện tại, anh còn tranh thủ mua cho Mai một căn chung cư hơn tỷ đồng để cô có chỗ dưỡng thai, chờ sinh.



Đến khi Mai sinh con, đều đặn mỗi tháng Huy đều chu cấp cho cô 10 triệu đồng. Số tiền này với anh không đáng kể, thế nên vợ và gia đình đều không hề hay biết. 3 năm yên ổn trôi qua, đến một ngày, Mai bất ngờ tìm gặp Huy, yêu cầu anh gửi 300 triệu để chữa trị cho con đang bị viêm phổi



Vì tránh rắc rối nên Huy cũng lập tức chuyển khoản. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi chỉ 3 tháng sau, Mai lại một lần nữa tìm đến, đòi thêm 500 triệu và nói rằng, mình đang điều trị ung thư ruột nên không thể đi làm nuôi con



Thấy Huy phân vân, cô liền uy hiếp sẽ tung hết sự thật cho vợ con và gia đình Huy biết nếu không chịu đưa tiền. Sau đó, Huy buộc phải đồng ý và hứa về nhà chuẩn bị tiền, chuyển cho cô sớm nhất có thể.

Trên đường về nhà, Huy suy nghĩ lại và cảm thấy nghi ngờ những điều Mai nói. Anh cảm thấy như mình đang bị lợi dụng, đào mỏ. Dù mới chỉ gặp vài lần nhưng Huy còn phát hiện, đứa con giống Mai nhiều hơn và hầu như chẳng có nét nào giống anh. Nghi vấn chất đầy trong lòng, Huy quyết định lén đi xét nghiệm ADN của mình và con.



Cầm kết quả trên tay, Huy sững sờ khi biết mình và con của Mai “không cùng huyết thống”. Vậy là 4 năm qua anh mua nhà, chu cấp con cho cô ta nuôi con thằng khác. Huy cố nín nhịn, photo một bản xét nghiệm gửi cho Mai.



Ngay đêm hôm ấy, điện thoại Huy nổ tung vì Mai liên tục gọi, nhắn tin muốn gặp mặt nói chuyện, giải thích. Tuy nhiên, Huy vẫn đang rất sốc. Anh chắc chắn sẽ lấy lại căn nhà của Mai vì nó vẫn vốn vẫn đứng tên của anh. Thế nhưng, anh đang nghĩ về việc kiện Mai ra tòa về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác. Mọi bằng chứng anh đều có đủ, nhưng sợ làm như vậy quá độc ác hay không?



